Agostina Hein hizo historia: oro y récord argentino en el Mundial Junior de Natación

Con apenas 17 años, la nadadora quebró una marca histórica vigente desde Atenas 2004, logrando además la consagración en el certamen juvenil más importante del mundo.

La joven nacida en Campana se impuso en la primera prueba en la que compitió en el Mundial Juvenil.
 17:30
Por: 

La natación argentina celebra un logro histórico. Agostina Hein, de apenas 17 años, se consagró campeona mundial junior en los 400 metros medley durante el certamen que se disputa en Otopeni, Rumania. La oriunda de Campana registró un tiempo de 4:34.34, con el que no solo ganó la final sino que además estableció un nuevo récord del campeonato y quebró la plusmarca argentina que había fijado Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El rendimiento de Hein fue sólido desde el inicio: completó los primeros 100 metros de mariposa en 1:01.09, pasó los 200 metros de espalda en 2:10.59, los 300 de pecho en 3:32.61 y cerró con un potente crol que le aseguró tocar primera. Con esta actuación superó el registro de la estadounidense Leah Hayes, quien en 2023 había dejado la marca en 4:36.84 en Netanya, Israel.

Del Panamericano al Mundial

Este título mundial llega después de una destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Asunción, donde Hein conquistó ocho medallas y fue clave para la delegación argentina. Allí consiguió tres preseas doradas, en los 400 metros libre, los 400 metros medley y los 200 metros medley, confirmando su proyección internacional y la confianza depositada en ella.

Su capacidad para competir en distintas pruebas de fondo y combinadas la convirtió en una de las figuras del equipo juvenil nacional, demostrando que su presente ya está a la altura de los grandes escenarios.

Agostina Hein.Agostina Hein, campeona mundial junior con marca histórica en natación

Lo que viene en Otopeni

La hazaña en los 400 metros medley no será la única participación de Hein en el Mundial Junior. La nadadora también está inscripta en los 800 metros libre, prueba que disputará el 20 de agosto, y en dos competencias más programadas para el 22: los 200 metros medley y los 400 metros libre.

La expectativa es alta: cada vez que se lanza al agua, Hein no solo compite por una medalla, sino que desafía los límites de la natación argentina. Con su juventud, disciplina y potencia, se perfila como una de las grandes representantes del país en los próximos años.

