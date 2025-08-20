Cómo es el ambicioso proyecto para remodelar un área clave del sur de la ciudad de Santa Fe

El presupuesto oficial es de $6.474.855.786,62, y el plazo de obra será de 240 días calendario. Esto se da en el marco de los XIII Juegos Suramericanos ODESUR 2026, que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre del próximo año, con sedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Participarán 4.500 atletas de toda Sudamérica.
En el pliego de bases y condiciones se aclara que la Municipalidad de Santa Feha impulsado este proyecto (con el apoyo de la provincia), el cual “prioriza la conectividad, el ordenamiento del tránsito, la seguridad peatonal y la recuperación del espacio público. Estas acciones acompañan el desarrollo deportivo y urbano del sector sur de la ciudad”.
Qué se hará
Con relación a las obras viales, serán 1.000 metros de intervención para la nueva configuración vial de la calle Raúl Tacca. Se procederá al ensanche de esa arteria en el tramo del Predio del CARD, y nueva configuración de bulevar en el tramo de calle 1° de Mayo hasta el ingreso al Centro de Alto Rendimiento.
Se ejecutarán tres nuevas rotondas, para los retornos en la intersección con calle Cristóbal Colón, en el sector de ingreso al Predio CARD y en la intersección con 1° de Mayo. También, habrá 8 nuevos manda peatones, más la incorporación de dispositivos de reducción de velocidad vehicular, con la correspondiente señalización vial.
Respecto de las obras hídricas, se harán 330 metros de entubado de zanjón a cielo abierto en el tramo comprendido entre el acceso al Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y el CARD. Y se ejecutarán 460 metros de nuevo revestimiento geotextil sobre el margen oeste del reservorio.
El sector a intervenir, según uno de los mapas del pliego. Crédito: El Litoral
Además, se procederá a la readecuación del sistema de desagües pluviales; a la ejecución de desagües pluviales, incluyendo nuevos conductos y bocas de registro en todo el tramo de la calle Raúl Tacca.
Arquitectura
Quizás el aspecto más importante de todo este proyecto son las obras de arquitectura e infraestructura urbana diseñadas, como se dijo, por el municipio capitalino. Así, se harán 167 módulos de estacionamiento permanentes y 83 temporales en R. Tacca; dársenas exclusivas para personas con discapacidad, y otras temporarias para ascenso y descenso de pasajeros.
Además, habrá estacionamientos generales a 45 grados y paralelos al cordón; moteros, dársenas para mini ómnibus; 94 dársenas de estacionamiento en las playas de estacionamiento vehicular de uso público con acceso desde calle Colón, y con módulos exclusivos para personas con discapacidad.
Está previsto hacer un playón de estacionamiento para el Estadio Multipropósito CARD; una playa de estacionamiento de uso privado con acceso desde calle Colón, con módulos para delegaciones, transmisión, sanidad, autoridades y protocolo.
En veredas
Serán 1.000 los metros de veredas intervenidas frente a predios deportivos; se ejecutarán ensanches de aceras frente a los accesos de los predios deportivos (CARD, ISEF, Club Querandíes, Asociación Santafesina de Hockey), y se incorporarán vados peatonales en cruces de calles y sendas podotáctiles para personas con disminución visual y no videntes.
Se intervendrán, asimismo, 1.600 metros cuadrados de la explanada de acceso al Estadio Multipropósito CARD; y 1.000 metros de sendas peatonales con sectores de estancia y estaciones deportivas; se generará una vinculación del circuito aeróbico del Parque Gral. Manuel Belgrano con el Polo Deportivo del Sur.
Sectores a oscuras en la R. Tacca. Ahora, habrá nuevas luminarias. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Habrá 1.000 metros de bicisendas, con una ampliación de la red urbana de ciclovías más la integración del Polo Deportivo del Sur con el Parque de la Constitución y el Parque Gral. Manuel Belgrano.
Y además, se recuperarán 20.000 metros cuadrados de espacios verdes públicos, además de la creación de nuevo parque lineal sobre calle R. Tacca y nueva plaza para el barrio Centenario. Finalmente, se incorporará un nuevo sistema de alumbrado público con columnas de iluminación para la mencionada calle, más iluminación peatonal.
Declaraciones
El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, había declarado en marzo pasado -cuando se presentaron las primeras licitaciones-, que “en 18 meses vamos a tener el evento deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe, que va a dejar un legado de infraestructura, de valores y principios”.
“Quiero pedirle a toda la sociedad santafesina que se apropie de estos Juegos para sentir que todos somos parte de esta historia. Tenemos que ser grandes anfitriones de los más de 4.000 atletas y de todas las personas de América Latina y el mundo que van a venir a disfrutarlos”, finalizaba el gobernador.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.