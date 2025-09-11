Fiesta del fútbol infantil

Unión puso en marcha la edición 2025 del torneo Diego Barisone con más de 4.500 niños y niñas

La Escuela de Fútbol Tatengue, que celebra sus 30 años de vida, dio inicio a un nuevo capítulo del tradicional certamen infantil que reúne a equipos de todo el país y del extranjero. Son 250 equipos en competencia, más de 700 partidos con categorías masculinas desde 2013 a 2018 y femeninas en Sub 12 y Sub 14. El acto inaugural se realizará este viernes por la noche en el estadio 15 de Abril.