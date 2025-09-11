Unión puso en marcha la edición 2025 del torneo Diego Barisone con más de 4.500 niños y niñas
La Escuela de Fútbol Tatengue, que celebra sus 30 años de vida, dio inicio a un nuevo capítulo del tradicional certamen infantil que reúne a equipos de todo el país y del extranjero. Son 250 equipos en competencia, más de 700 partidos con categorías masculinas desde 2013 a 2018 y femeninas en Sub 12 y Sub 14. El acto inaugural se realizará este viernes por la noche en el estadio 15 de Abril.
Como sucede desde hace casi una década, la entidad rojiblanca puso a rodar oficialmente el torneo infantil "Diego Barisone". Foto: Luis Cetraro.
Unión de Santa Fe volvió a abrir sus puertas al futuro. Como sucede desde hace casi una década, la entidad rojiblanca puso a rodar oficialmente el torneo infantil "Diego Barisone", un evento que ya forma parte inseparable de su calendario institucional y que, con el correr de los años, se ha consolidado como uno de los certámenes más convocantes de la región.
La edición 2025 no es una más. Este año, además de celebrarse el tradicional torneo que rinde homenaje al recordado defensor surgido de la cantera tatengue, la Escuela de Fútbol de Unión cumple 30 años desde su creación. Un motivo doble de celebración que llena de orgullo a toda la familia rojiblanca y que refuerza la misión de la institución en la formación integral de niños y niñas en el deporte.
El certamen comenzó este jueves al mediodía, con la pelota rodando en dos escenarios de jerarquía: el predio CIFFU y el Nery Pumpido, perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol. En ambos lugares, el clima festivo se sintió desde el arranque, con miles de chicos y chicas disfrutando de los primeros partidos y familias enteras acompañando desde la tribuna o al costado de la cancha, siempre con la infaltable ronda de mates.
250 equipos y casi 4.500 pequeños futbolistas participan de esta edición. Foto: Luis Cetraro.
En total, son 250 equipos y casi 4.500 pequeños futbolistas los que participan de esta edición. En la rama masculina, el torneo está destinado a las categorías que van desde la 2013 hasta la 2018, mientras que en la rama femenina se compite en Sub 12 y Sub 14. De esta manera, el certamen ofrece espacio a niños y niñas de muy corta edad, en un marco seguro, cuidado y con canchas en perfectas condiciones.
El alcance del torneo trasciende las fronteras de la provincia y del país. A lo largo de los últimos años, los organizadores han sorteado dificultades de logística y coyuntura, pero siempre mantuvieron firme la premisa de que chicos y chicas de distintos rincones puedan llegar a Santa Fe para vivir una experiencia inolvidable. Esta vez, además de la nutrida participación de clubes de todo el territorio argentino, la cita cuenta con delegaciones extranjeras, entre ellas de Paraguay y Venezuela, lo que refuerza su carácter internacional.
Pasión Liga, de Diario El Litoral, recorrió ambos predios durante la jornada inicial y se encontró con una postal que emociona: cientos de partidos en simultáneo, gritos de gol que se replicaban en cada cancha, abrazos de compañerismo y la ilusión pintada en los rostros de cada protagonista. A eso se suma la infraestructura preparada especialmente para la ocasión: césped impecable, espacios comunes limpios y cómodos para las familias, puestos de hidratación y organización atenta en cada detalle.
Uno de los que palpita de cerca esta fiesta es Leonardo Aguilar, coordinador general de la Escuela de Fútbol tatengue, quien se mostró entusiasmado desde el mismo inicio de la competencia. "Es un día de sol fantástico, con canchas muy bien preparadas y pelotas a la altura de los niños y niñas que ya disfrutan de los primeros partidos. Creo que está todo dado, una vez más, para que sea la fiesta de ellos, los más pequeños de las familias que están acompañando desde el minuto cero. No falta nada, los que ya jugaron están felices, y los que todavía no lo hicieron se muestran ansiosos", expresó con una sonrisa.
Aguilar también resaltó la importancia de los espacios en los que se desarrolla el torneo. "El CIFFU y el Nery Pumpido están a pedir de los protagonistas, brillan con un verde césped de calidad, y eso que el frío no se ha ido aún. Los invitamos a todos los futboleros y a quienes acompañan a sus niños, porque este es un torneo diseñado para los más chicos de toda una gran región", remarcó.
El torneo se extenderá durante cuatro intensas jornadas: jueves, viernes, sábado y domingo. Cada día será un capítulo cargado de emociones, goles y amistades nuevas que se forjan alrededor de la pelota. El cierre tendrá un broche especial, ya que el domingo se disputarán las finales en el estadio 15 de Abril, lo que permitirá que miles de chicos cumplan el sueño de pisar el campo de juego principal de la institución.
Pero antes habrá otro momento inolvidable. Este viernes, desde las 20 horas, se realizará el acto inaugural en el 15 de Abril, con entrada libre y gratuita para todo público. Será un desfile multitudinario de los 4.500 niños y niñas, acompañados por sus familias y por los invitados especiales que compartirán esta gran fiesta del deporte infantil. "Va a ser un momento único, un desfile inolvidable para todos los chicos y para la gran familia de cada uno de ellos", adelantó Aguilar.
El torneo Diego Barisone no es solamente una competencia deportiva: es también un espacio de encuentro, convivencia y aprendizaje. En cada partido, los valores de respeto, compañerismo y solidaridad se mezclan con las gambetas, los goles y la pasión que despierta el fútbol. Para Unión, además, es una manera de rendir homenaje permanente a Diego, aquel pibe surgido en sus inferiores que supo dejar una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.
La edición 2025 ya está en marcha y promete ser una de las más recordadas. Unión celebra sus 30 años de Escuela de Fútbol reafirmando su compromiso con las infancias y abriendo sus puertas para que miles de chicos y chicas vivan, por unos días, el sueño de sentirse parte de una verdadera fiesta. El fútbol, una vez más, es la excusa perfecta para unir generaciones, amistades y familias enteras en torno a una pelota que nunca deja de rodar.
