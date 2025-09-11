Final de la primera fecha

Emotivo homenaje a Norberto Serenotti en San Justo

En la previa del cierre de la primera fecha del Clausura, la Liga Santafesina rindió tributo al recordado "Chijí" Serenotti en el estadio de Sanjustino. Sus hijos recibieron una distinción de manos del vicepresidente Herbert Basitta. Además, el campeón debutó con triunfo ante Ciclón Norte.