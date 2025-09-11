Emotivo homenaje a Norberto Serenotti en San Justo
En la previa del cierre de la primera fecha del Clausura, la Liga Santafesina rindió tributo al recordado "Chijí" Serenotti en el estadio de Sanjustino. Sus hijos recibieron una distinción de manos del vicepresidente Herbert Basitta. Además, el campeón debutó con triunfo ante Ciclón Norte.
Homenaje. Momento de emoción. Herbert Bassitta entregó un plaqueta en nombre de la Liga Santafesina. Crédito: Gentileza César Ramallo.
La Liga Santafesina de Fútbol vivió este miércoles un momento especial y cargado de emociones. En el estadio "Coloso del Oeste" de San Justo, donde Sanjustino ofició de local, se cerró la primera fecha del torneo Clausura que lleva el nombre de Norberto Serenotti, figura entrañable para el fútbol de la región y que quedó en la memoria de todos como "Chijí".
El certamen, que este año lleva su denominación como homenaje, tuvo en su jornada inaugural un acto que reunió el respeto, la memoria y la gratitud hacia una personalidad que dejó huella tanto en el deporte como en los vínculos humanos. Antes del comienzo del partido de Primera División, la Liga Santafesina realizó el reconocimiento oficial con la entrega de una plaqueta conmemorativa. En representación de la Casa Madre del fútbol regional, el vicepresidente Herbert Bassitta encabezó el acto y fue quien entregó la distinción a los hijos de Serenotti, Luciano y Alejandro.
El gesto despertó un cálido aplauso de parte de los presentes, que colmaron la cancha del Matador de San Justo. El recuerdo de Serenotti se mantiene vivo no solo en el fútbol de Santa Fe sino también en los clubes de San Justo, donde cultivó lazos profundos y perdurables.
Serenotti, un nombre ligado a la historia
Norberto "Chijí" Serenotti tuvo una trayectoria marcada por su vínculo con el fútbol. Integró el histórico plantel de Colón de Santa Fe que venció al Santos de Pelé en 1964, un partido que quedó grabado en los anales de la institución sabalera y del fútbol argentino. Pero más allá de aquella gesta deportiva, su historia estuvo íntimamente ligada a Colón de San Justo y a Sanjustino, entidades con las que mantuvo una relación muy cercana.
Sanjustino, el equipo campeón. Los dirigidos por Marcelo Molina vencieron a Ciclón Norte en el cierre de la fecha 1. Crédito: Gentileza César Ramallo.
Por eso no resultó casual que el homenaje se realizara en la cancha del campeón vigente, en un escenario que lo tuvo como protagonista en tantos momentos de su vida futbolística. La entrega de la plaqueta y el reconocimiento institucional significaron una manera de agradecerle a Serenotti su aporte, su pasión y su legado.
El cierre de la primera fecha
En lo estrictamente deportivo, la ceremonia dio paso al debut del campeón. Sanjustino recibió a Ciclón Norte de Cayastá en el último partido de la fecha inicial del Clausura y lo hizo con un arranque sólido. El Matador se impuso por 3 a 0, con goles de Lorenzo González, Alexis Camargo y Nehemías González, dejando en claro que va por la defensa del título con la misma fuerza con la que se consagró en el torneo anterior.
En el encuentro preliminar de Reserva, el triunfo quedó en manos de Ciclón Norte, que sorprendió y se llevó la victoria por 1 a 0 con gol de Thiago Gamarra.
Más allá de los resultados, lo que se destacó especialmente fue el gesto de nobleza deportiva del elenco visitante. Antes de que el partido de Primera comenzara, los jugadores de Ciclón Norte formaron un tradicional "pasillo" para recibir y aplaudir al equipo campeón. El público presente acompañó con una ovación ese reconocimiento, generando un clima de respeto y celebración que trascendió lo meramente futbolístico.
Un torneo con identidad
El Clausura 2025 de la Liga Santafesina lleva el nombre de Norberto Serenotti como un recordatorio permanente de que el fútbol es mucho más que competencia: es historia, memoria y comunidad. Cada cancha donde se dispute este certamen será un espacio de homenaje, donde el apellido Serenotti seguirá sonando fuerte, asociado a la entrega, la amistad y el amor por el deporte.
El acto en San Justo fue la mejor manera de dar inicio oficial al campeonato. Con el calor de la gente, la emoción de la familia y el compromiso de los dirigentes, quedó inaugurada una competencia que buscará repetir la pasión que caracteriza a la liga más importante del centro norte provincial.
Sanjustino ya marcó la cancha con su triunfo, pero el recuerdo de Serenotti fue el verdadero protagonista de la jornada. En cada aplauso, en cada palabra de reconocimiento, quedó claro que "Chijí" será parte de este torneo tanto como los goles, los clásicos y las victorias.
El Clausura recién comienza, pero lo hizo con un mensaje claro: el fútbol santafesino no olvida a quienes lo hicieron grande y los honra en el lugar donde más felices fueron, dentro de una cancha.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.