Hoy homenaje y debut del campeón en San Justo

Esta noche se cerrará la primera fecha con el duelo entre Sanjustino y Ciclón Norte, que además servirá para recordar a Norberto "Chijí" Serenotti con un acto encabezado por el vicepresidente de la Liga, Herbert Basitta. Desde el jueves, comenzará oficialmente la segunda jornada con adelantos destacados y el domingo el cierre a la vera de la Laguna Setúbal.
Esta noche en la casa del campeón. Sanjustino recibe a Ciclón Norte para cerrar la fecha 1. En la previa, Herbert Basitta, en nombre de la Casa Madre, homenajeará a los familiares de Norberto Serenotti. Créditos: Manuel Fabatía
La Liga Santafesina de Fútbol transita días de gran actividad en el marco del torneo Clausura "Norberto Chijí Serenotti". Este miércoles por la noche quedará oficialmente cerrada la primera fecha cuando el último campeón, Sanjustino, reciba en su cancha a Ciclón Norte de Cayastá. El partido, que tendrá el arbitraje de Maxi Moya, contará con un condimento especial: un homenaje a Norberto "Chijí" Serenotti, dirigente muy querido en San Justo, recientemente fallecido. En representación de la institución Madre, el vicepresidente Herbert Basitta será el encargado de entregar una plaqueta a los familiares, gesto que simboliza el reconocimiento por una trayectoria marcada por la pasión, el compromiso y la pertenencia a la Liga y a los clubes.
De inmediato, la competencia se pondrá nuevamente en marcha con la programación de la segunda fecha, que tendrá tres adelantos el jueves por la noche y se completará entre sábado y domingo. Entre los compromisos de esta nueva jornada se destaca el clásico colegial entre La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada, uno de los duelos interzonales más esperados, que promete reunir a una gran cantidad de público y garantizar emociones fuertes dentro del campo de juego.
La grilla de partidos comenzará el jueves 11 de septiembre con tres choques atractivos. Desde las 21, Newell's Old Boys recibirá en barrio Roma a Colón, en un duelo con historia y rivalidad. A las 21.30, Independiente será local de Colón de San Justo, mientras que en simultáneo, en el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos enfrentará a Sportivo Guadalupe, otro cruce con condimentos especiales por la paridad de los equipos.
El sábado 13 será el turno de la gran mayoría de los encuentros. Desde las 15.30, la jornada arrancará con Academia AC frente a Universidad y continuará con el choque entre Gimnasia y Esgrima y Pucará, dos equipos que siempre suelen regalar partidos de ida y vuelta. En paralelo, Juventud Unida será anfitrión de Deportivo Nobleza, mientras que uno de los platos fuertes será el clásico colegial entre La Salle y Ateneo Inmaculada, que seguramente tendrá un marco vibrante dentro y fuera de la cancha. Ese mismo día, también jugarán Nacional contra Náutico El Quillá.
La fecha se cerrará el domingo 14 de septiembre en un escenario muy especial: la costanera de la ciudad de Santa Fe. A la vera de la Laguna Setúbal, Ciclón Racing será local frente a Unión desde las 20 horas, partido que le pondrá el broche de oro a una programación cargada de fútbol, clásicos y emociones.
El Clausura "Chijí Serenotti" recién comienza y ya muestra todo lo que tiene para ofrecer: homenajes, duelos de alto voltaje, equipos que buscan acomodarse en la tabla y una paridad que anticipa un torneo apasionante de principio a fin.
Programación completa, fecha 2: Jueves 11 de septiembre, 21, Newell's Old Boys vs. Colón, 21.30, Independiente vs. Colón de San Justo y Cosmos vs. Sportivo Guadalupe (en el predio Nery Alberto Pumpido). Sábado 13 de septiembre (15.30), Academia AC vs. Universidad, Gimnasia y Esgrima vs. Pucará, Juventud Unida vs. Deportivo Nobleza, La Salle Jobson vs. Ateneo Inmaculada, Nacional vs. Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez vs. Sanjustino, Ciclón Norte vs. La Perla del Oeste. Domingo 14 de septiembre: 20, Ciclón Racing vs. Unión.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.