Clausura de la A

Hoy homenaje y debut del campeón en San Justo

Esta noche se cerrará la primera fecha con el duelo entre Sanjustino y Ciclón Norte, que además servirá para recordar a Norberto "Chijí" Serenotti con un acto encabezado por el vicepresidente de la Liga, Herbert Basitta. Desde el jueves, comenzará oficialmente la segunda jornada con adelantos destacados y el domingo el cierre a la vera de la Laguna Setúbal.