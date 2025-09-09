Atlético se quedó con el clásico ante 9 de Julio

La Crema derrotó 2 a 1 al León este domingo en condición de local con goles de Lucas Albertengo y Agustín Pastorelli. Ben Hur cayó ante Sportivo Las Parejas y perdió la categoría. En la Primera C, Argentino derrotó a Atlas y Central Córdoba igualó contra Alem.
Se trató del primer cruce oficial entre ambos después de 33 años de competir en distintas categorías.
La última vez que se habían enfrentado por torneos de AFA fue el 8 de junio de 1992, cuando se midieron por la reválida de la B Nacional. En aquella ocasión Atlético se impuso por 1 a 0, lo que le valió mantener su lugar en la categoría, y negarle la posibilidad del ascenso a su clásico rival, que venía de ser campeón de la Liga Rafaelina.
El duelo que enfrentó a ambos en este domingo fue con un contexto sumamente distinto. Sin peligro de descenso, ambos se encuentran jugando la fase campeonato, y en esta anteúltima jornada Atlético necesitaba los puntos para reafirmar su liderazgo, mientras que “El 9” debía sumar para acercarse a los puestos de lucha por el primer ascenso.
El equipo local comenzó mejor en los primeros minutos, dispuesto a adueñarse del trámite del partido. Fue así que una recuperación de Facundo Affranchino terminó con una habilitación del ex River a Lucas Albertengo. El goleador no perdonó y con un derechazo furioso puso el 1 a 0 cuando se disputaban 12 minutos de la primera parte.
Más allá de la ventaja, Atlético siguió presionando de manera constante a 9 de Julio, en busca del segundo gol de la tarde. A los 30 minutos, Agustín Pastorelli armó una pared por la izquierda junto a Albertengo. De esta forma, el número 11 definió exigido y casi sin ángulo ante la salida del arquero Franco Fragueda para el 2 a 0.
En el complemento, la Crema se quedó con uno menos por la expulsión de Enzo Wuattier, a falta de diez minutos para el final del encuentro. Con el destino casi consumado, 9 de Julio aprovechó para descontar por intermedio de Sebastián Acuña a falta de dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. En tiempo de descuento, Facundo Centurión vio la tarjeta roja en el equipo juliense.
De esta forma, Atlético es líder del grupo junto a Sportivo Belgrano de San Francisco, ambos con 16 puntos. 9 de Julio suma 7 puntos y quedó afuera de la pelea por el primer ascenso. El León irá a la segunda etapa de la reválida. En la última fecha de la actual fase, la Crema visitará a Sarmiento de La Banda (5to. con 10 unidades), mientras que el León será local de Douglas Haig (último con un punto).
Ben Hur descendió al Regional
La BH cayó este domingo ante Sportivo Las Parejas 3 a 1 en calidad de visitante. Con esta derrota, y por la victoria de Gimnasia de Concepción del Uruguay ante Defensores de Villa Ramallo 2 a 1, el equipo rafaelino quedó condenado al descenso. Ben Hur jugará la edición 2025/2026 del Torneo Regional Federal Amateur, donde podrá volver a ganar su plaza para el Federal A 2026.
Por su parte, con esta victoria el Lobo de Las Parejas quedó a un paso de la siguiente etapa de la reválida, donde se pondrá en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional 2026. Sportivo tiene 13 puntos; mientras que los equipos que están fuera de la clasificación pero con chances matemáticas (El Linqueño y Gimnasia de C. del Uruguay) acumulan 11 unidades, a falta de una fecha.
En el partido de este domingo, los del sur provincial se pusieron en ventaja sobre el final del primer tiempo con un gol de Aaron Martínez. En el complemento, los dirigidos por Maximiliano Barbero estiraron la ventaja por intermedio de Ignacio González y Nahuel Blanco. En el tiempo adicionado, Gabriel Jara descontó para Ben Hur para el 3 a 1 definitivo.
En la última jornada del grupo, Sportivo se medirá ante Boca Unidos en Corrientes, mientras que la BH recibirá a Gimnasia de Entre Ríos.
Primera C
Se disputó la fecha 25 del certamen de Primera C, la penúltima de la etapa regular de la temporada. Este domingo, Argentino de Rosario volvió al triunfo al derrotar 1 a 0 a Atlas en el estadio José Martín Olaeta con gol de Tomás Dopazo en el segundo tiempo.
De esta forma, el Salaíto se repuso de su derrota en la jornada anterior contra Luján por la mínima diferencia. Los dirigidos por Gerardo “Gede” Martino lograron así su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos.
Por su parte, Central Córdoba no pudo en su visita ante Leandro N. Alem y empató 1 a 1 este lunes por la tarde. El equipo dirigido por la dupla Teglia-Acoglanis jugó más de la mitad del partido con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Gómez sobre el final del primer tiempo.
El Lechero se puso en ventaja en la etapa inicial con un gol de Ramiro Retamar. Sin embargo, el Charrúa lo igualó en el complemento con una conquista de Pablo Vranjicán.
Con estos resultados, Argentino se mantiene 4to. del grupo B con 41 puntos y ya piensa de lleno en el reducido. Córdoba quedó 3ero. de la zona A con 42 unidades, a tres del líder Ituzaingó, que tiene un partido menos. En la última fecha el Sala visitará a Cañuelas (10mo. con 26 puntos), mientras que el Matador será local de Cambaceres (11ro. con 25).
