Resumen de Ascenso

Atlético se quedó con el clásico ante 9 de Julio

La Crema derrotó 2 a 1 al León este domingo en condición de local con goles de Lucas Albertengo y Agustín Pastorelli. Ben Hur cayó ante Sportivo Las Parejas y perdió la categoría. En la Primera C, Argentino derrotó a Atlas y Central Córdoba igualó contra Alem.