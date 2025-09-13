Reviví los goles del triunfo de Unión por semis de Copa Santa Fe de fútbol

Unión venció a Colón este sábado por la tarde por 3 a 2 en los penales de las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol, tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos regulares.
Unión venció a Colón este sábado por la tarde por 3 a 2 en los penales de las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol, tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos regulares.
El encuentro se desarrolló desde las 15 horas en el estadio Brigadier Estanislao López del rojinegro, el cual no contó con público tras las decisión de la organización y los involucrados.
Los goles fueron convertidos por Pedano y Aguirre para el equipo vencedor y Ojeda y Colli para los derrotados.
En la tanda de penales, los dirigidos por Nicolás Vazzoler lograron dar vuelta el resultado gracias a dos atajadas de su arquero Lucas Meuli, capitán y una de las figuras del encuentro.
Con fecha para la final aún no confirmada, el rival se conocerá el 21 de septiembre cuando Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela se enfrenten también a partido único.
