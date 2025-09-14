El responsable de Lotería de Santa Fe entregó el cheque al vencedor
Daniel Di Lena: “Estamos muy contentos de que se haya podido jugar este clásico”
Tras haber obtenido por penales el pasaje a la final, el plantel de reserva de Unión se quedó con el cheque por más de 5 millones como premio por ganar la semi de esta Copa Santa Fe 2025. El máximo referente de la lotería provincial valoró la oportunidad de haber disfrutado de este partido histórico lamentando el hecho de que debiera jugarse a puertas cerradas. “Fue un partido emocionante”, aseguró.
Daniel Di Lena destacó la emoción del clásico. Fotos: Gentileza
Instantes después de que Lucas Meuli contuviera el quinto penal ejecutado por Colón y le diera a su equipo el boleto a la gran definición de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el plantel rojiblanco recibió de las manos de Daniel Di Lena el cheque por más de 5 millones de pesos entregado por la Lotería de Santa Fe como premio por haber ganado el clásico de semifinales. Tras un partido atrapante y con final abierto, los dirigidos por Vazzoler se hicieron fuerte en la definición por penales y repitieron el triunfo en el derby de la edición 2023, donde luego terminarían consagrándose campeones tras derrotar a Rosario Central en la final.
Luego de hacer entrega del cheque al propio Meuli en su condición de capitán, Daniel Di Lena habló con El Litoral y compartió sus sensaciones: “Muy buen partido, lamentablemente sin público, pero un clásico santafesino que tanto esperábamos todos a partir de los resultados que se fueron dando previamente para que Unión se enfrente con Colón. Tuvimos un partido muy bueno, emocionante, que llegó a los penales y que nos entregó este resultado con Unión ya confirmado como finalista de esta Copa Santa Fe 2025”.
En este mismo sentido, y consultado sobre el espectáculo que brindaron ambos equipos, el Vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe comentó: “Fue un partido muy bueno, emocionante, que podría haber sido para cualquiera de los dos equipos. El resultado 2 a 2 habla a las claras de que pudo haberlo ganado cualquiera de los dos, llegamos a los penales y ahí fue para Unión. Desde nuestro lugar estamos muy contentos de que se haya dado este clásico y de que uno de los equipos de la ciudad de Santa Fe pueda pasar a la final esperando rival en el partido que se va a jugar el fin de semana que viene”.
Sin público en el clásico
En otro tramo de la charla, y haciendo referencia a la polémica generada en la previa por la determinación de la organización de que el derby se juegue a puertas cerradas en el Brigadier, Di Lena explicó: “La verdad es que a nosotros nos pone muy contentos que en todos los estadios donde se juega la Copa Santa Fe se pueda ver una gran cantidad de gente. Para nosotros es un objetivo eso de poder volver a tener las 2 hinchadas que nos parece fundamental. En este caso hubo una situación que se dio en la que Colón no aceptó jugar con los dos públicos y en ese marco se determinó hacerlo también sin gente del local porque no nos parecía justo que solo haya público de uno de los dos equipos. Lamentablemente se jugó este clásico sin gente, una lástima porque nos hubiese gustado y más en un día tan lindo como este que pudieran estar las 2 hinchadas. Fue una decisión que tomamos, que pasó, cada club debe tener sus motivos y sus necesidades para haber planteado esto, yo quiero ser respetuoso de las determinaciones de cada uno de los clubes y lo importante es que estos dos equipos pudieron jugar hoy, que llegaron a la semifinal de la Copa y uno de ellos tuvo la suerte de pasar a la final”.
Daniel Di Lena entregó el premio económico a Lucas Meuli tras la victoria de Unión sobre Colón en la Copa Santa Fe.
Recta final para la Copa Santa Fe
En el final, y haciendo referencia al desarrollo de una Copa Santa Fe que entra en la recta final en cada una de sus especialidades y ramas, Daniel Di Lena expresó: “Estamos en todas las definiciones que se vienen de esta Copa no solo de fútbol. Estamos en instancias finales de vóley, de básquet, de rugby y de varios deportes más porque son 12 disciplinas las que tenemos en Copa Santa Fe en la provincia y eso genera que todos los fines de semana tengamos algún evento adonde concurrir. El fin de semana que viene se va a jugar la otra semifinal y en función de eso definiremos la fecha de final que estimo que podría ser a mediados de octubre dependiendo de los compromisos que cada equipo tenga en sus respectivas ligas”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.