El responsable de Lotería de Santa Fe entregó el cheque al vencedor

Daniel Di Lena: “Estamos muy contentos de que se haya podido jugar este clásico”

Tras haber obtenido por penales el pasaje a la final, el plantel de reserva de Unión se quedó con el cheque por más de 5 millones como premio por ganar la semi de esta Copa Santa Fe 2025. El máximo referente de la lotería provincial valoró la oportunidad de haber disfrutado de este partido histórico lamentando el hecho de que debiera jugarse a puertas cerradas. “Fue un partido emocionante”, aseguró.