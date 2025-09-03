Etapa Provincial

Avanza la Copa País: “Estamos contentos de poner al deporte como un eje fundamental de la gestión”

Empate y eliminación de la Liga Rafaelina en la Copa País. Así, la Liga Cañadense accedió a la siguiente instancia y representará a la provincia de Santa Fe. Desde la Lotería de Santa Fe destacaron el valor deportivo y social de la competencia.