Avanza la Copa País: “Estamos contentos de poner al deporte como un eje fundamental de la gestión”
Empate y eliminación de la Liga Rafaelina en la Copa País. Así, la Liga Cañadense accedió a la siguiente instancia y representará a la provincia de Santa Fe. Desde la Lotería de Santa Fe destacaron el valor deportivo y social de la competencia.
Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, alentó la iniciativa deportiva provincial.
La noche del martes 2 de septiembre dejó emociones encontradas en Rafaela. Bajo la lluvia y con un buen marco de público, la Liga Rafaelina igualó 2 a 2 frente a la Liga Cañadense, en el partido de vuelta de la Etapa Provincial de la Copa País organizada por el Consejo Federal de AFA.
El resultado no alcanzó al local, que había caído 2 a 0 en la ida y quedó eliminado con un global de 4 a 2. De esta manera, la Liga Cañadense avanzó a la siguiente instancia, donde se enfrentará a la Liga Paranaense en busca de seguir en carrera.
“Nos pusimos a disposición”
El vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, estuvo presente en esta nueva instancia deportiva. Destacó la importancia de la competencia y el compromiso de la institución en acompañar al deporte provincial.
“Estamos muy contentos. Cuando nos convocaron de AFA para que participemos de lo que iba a ser esta Copa País, nos entusiasmó mucho. Con la Lotería de Santa Fe, nos posicionamos siempre desde el acompañamiento. Y hoy, en esta final entre Rafaela y Cañada, ya tenemos un seleccionado que va a representar a la provincia en el resto del país”, señaló.
La Liga Cañadense avanzó a la siguiente instancia, donde se enfrentará a la Liga Paranaense.
Deporte como política pública
Di Lena subrayó además la decisión política de impulsar el deporte en la provincia: “Hay una decisión del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, en poner al deporte como un eje de su gestión, como una política pública. Cada chico que está en un club es un chico menos en la calle, y en este sentido todo el gobierno en su conjunto está trabajando en este eje, que es fundamental para Santa Fe”.
Daniel Di Lena destacó la importancia del acompañamiento institucional
El dirigente también se refirió a la expectativa por el próximo gran evento deportivo que tendrá a la provincia como sede. “Estamos a muy poquito de los Juegos Sudamericanos, que se van a disputar en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela. Con muchas expectativas por lo que van a ser estos juegos que van a traer infinidad de espectadores y deportistas de todo Latinoamérica. Creo que va a ser una fiesta deportiva muy importante para Santa Fe, porque nos va a poner no solo en la visión nacional, sino también internacional”.
Se trató del partido de vuelta de la Etapa Provincial de la Copa País.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.