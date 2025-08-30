Powerchair Football debutó en Santa Fe en el Centro Deportivo Jerárquicos

Se presentó por primera vez en Santa Fe el powerchair football, una disciplina deportiva que adapta el fútbol tradicional con sillas de ruedas motorizadas. El Centro Deportivo Jerárquicos fue el escenario donde 12 chicos de distintas edades tuvieron la oportunidad de probar por primera vez este deporte.
El evento contó con la organización de Jerárquicos, en conjunto con la Fundación Powerchair Argentina, y la colaboración de un grupo de padres que desde hace algún tiempo trabajan para traer la disciplina a nuestra ciudad.
Sergio Spontón, director del Centro de Rehabilitación e Investigación “Esteban Laureano Maradona” comentó que esta iniciativa comenzó a gestarse hace tiempo. “Hace dos años nos contactamos con los chicos de la Fundación en la Expo Ortopedia de Buenos Aires. Yo conocía porque había un equipo en Rosario Central, y me fui metiendo porque me parecía muy bueno”, comenzó.
Al mismo tiempo, agregó que las condiciones con las que cuentan en la institución son ideales para la práctica de la disciplina: “Jerárquicos está siempre adaptado a la discapacidad. Es una obra social adaptada en todo lo que es edilicio, en nuestra mutual, la obra social, lo deportivo, en el centro de rehabilitación, sobre todo. Así que mejor lugar que acá no teníamos.”
Trabajo conjunto: Fundación Powerchair Argentina, Jerárquicos y familias impulsaron la llegada de la disciplina.
En ese sentido, el director del Centro Deportivo Jerárquicos, Roque Ríos, también habló sobre las inmejorables condiciones con las que cuentan. “El Centro Deportivo Jerárquicos tiene la disposición de todos los sectores de la planta baja, y los vestuarios también, adaptados a personas con discapacidad. En ese sentido no tenemos ningún problema, desde los vestuarios y desde los accesos para que se pueda realizar todo normalmente. Estamos preparados para recibir a todas las personas que quieran sumarse a esta nueva propuesta”, detalló.
Por su parte, Juan Cruz Rodríguez es uno de los padres que también venía trabajando para poder traer la actividad. Sin proponérselo, su camino lo unió al de Jerárquicos para poder hacer realidad la propuesta. “Como pasó con Sergio, nosotros conocimos la actividad hace unos dos años, nos interiorizamos, fuimos a hablar con la gente de la Fundación a Buenos Aires y vimos un par de prácticas de chicos allá. Y sin saber que Sergio estaba en el mismo camino yo estaba buscando donde se podía alojar la actividad, buscando algo recreativo y deportivo para los chicos que tienen muchas ganas”, explicó.
Deporte inclusivo: las sillas de ruedas motorizadas adaptadas para el fútbol fueron protagonistas de la jornada.
“Hicimos esa búsqueda, fuimos a varios lugares y con Sergio somos conocidos, entonces nos dijeron desde Buenos Aires que estábamos los dos en la misma, así que yo como papá me contacté con Sergio y desde acá nos abrieron las puertas enseguida. Hoy estamos acá, con la realidad de poder presentar esta actividad y que quede”, añadió.
El director del Centro Deportivo también mostró el entusiasmo que existe desde la institución en torno a esta nueva iniciativa: “Estamos muy contentos de recibir a todas las personas en este nuevo emprendimiento de Jerárquicos. La obra social apoya esta iniciativa, y gracias al trabajo de nuestro director Sergio Spontón y a la Fundación Powerchair Argentina hoy se está realizando esta primera presentación y convocatoria para toda la comunidad de Santa Fe y los alrededores para chicos y chicas que puedan venir a realizar esta actividad de fútbol en sillas de ruedas motorizadas. Es algo innovador, algo bueno.”
En ese sentido, Ríos detalló que en este primer encuentro participaron chicos y chicas de Santa Fe, Humberto Primo, Paraná, Ceres, entre otras localidades de la región.
El powerchair en Argentina
Las autoridades de la Fundación Powerchair Argentina también se hicieron presentes este sábado en Jerárquicos. El director deportivo Fabricio Cardozo habló acerca de la historia y la actualidad de la disciplina en nuestro país. “La Fundación Powerchair Argentina se crea hace unos 12 años. Hay un chico que hoy es el capitán de la Selección Argentina, que es un excelente jugador y se llama Valentino Zegarelli, yendo con su papá a Estados Unidos por el tratamiento conoce el deporte allá y lo trae a Argentina. Crearon la Fundación y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo lo que es hoy powerchair”, señaló.
Espacios accesibles: los vestuarios y accesos del Centro Deportivo Jerárquicos están adaptados para personas con discapacidad.
“Contamos con una liga nacional con 10 equipos compitiendo, 14 equipos en total que se están desarrollando a nivel nacional. Estamos en crecimiento constante. La estructura del powerchair es muy similar a la del fútbol convencional. Hay Liga Nacional, hay Copa Argentina, hay clasificación a Copa Libertadores. También hay Mundial y el año que viene somos sede del Mundial acá en Argentina. Hay Mundial de Clubes, Champions, así que incluso están empezando ahora las transferencias: hay jugadores argentinos que han empezado a ir a jugar a Europa contratados por equipos europeos”, explicó.
Micaela Roca, coordinadora de la Fundación, agregó que actualmente el powerchair es practicado por entre 150 y 200 personas en todo el país. Existen equipos en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Entre Ríos, Villa María, Córdoba, entre otros puntos del país.
“Es muy importante para el desarrollo del deporte lo que está pasando hoy. Nosotros lo tenemos como un objetivo y como un proyecto. Lo más importante es que este deporte llegue a todas las personas que lo quieran jugar para que lo conozcan, que sepan que existe esta oportunidad y esta disciplina. La invitación siempre está, y siempre que vamos a algún lado hay jugadores que están esperando que se abran las puertas. Por eso es tan importante contar con una estructura como la de Jerárquicos, con el acompañamiento de las familias que es fundamental. Hoy vemos la ilusión de los jugadores y lo que más queremos es que esto siga”, contó.
La coordinadora contó que hoy en día existen una primera y una segunda división en nuestro país, ésta última llamada Liga Desarrollo. Esto representa un hito en la Argentina, teniendo en cuenta que al final de esta temporada habrá equipos que podrán ascender a la Liga Nacional. Al mismo tiempo, los campeones argentinos clasifican a la Copa Libertadores de América.
Espacios accesibles: los vestuarios y accesos del Centro Deportivo Jerárquicos están adaptados para personas con discapacidad.
Argentina se prepara para albergar el Mundial 2025, y el desafío a nivel organizativo y deportivo será grande. Lo cierto es que Santa Fe y Jerárquicos ya están en el camino para que el powerchair football llegue para quedarse.
