Alerta amarillo por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con la continuidad del cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones elevadas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrán las probabilidades de lluvias en la capital santafesina.
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá al agua como protagonista y una temperatura de promedio de 19° centígrados.
Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital experimentaría tormentas fuertes con porcentajes de probabilidades entre 40% y 70%.
Desde el ente nacional se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que rige desde la noche de este sábado hasta la mañana del domingo.
Por la noche, el viento será de entre 23 km/h y 31 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes, alcanzando cifra de entre 42 km/h y 50 km/h.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las probabilidades de precipitaciones con chances de tormentas fuertes entre 40% y 70%.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará el rgereso del importante salto térmico, con 9° de temperatura mínima y 20° de máxima.
El viento será de entre los 23 km/h y 31 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores. En la tarde - noche, se mantendrán los valores y la dirección, reduciendo el aviso de precipitaciones a lluvias aisladas.
