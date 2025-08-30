#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Para este sábado

Alerta amarillo por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrán las probabilidades de lluvias en la capital santafesina.

Se esperan lluvias para las próximas horas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 22:54
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con la continuidad del cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones elevadas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénUna mujer narcotizada apuñaló a un hombre y se quebró al saltar de un techo para escapar

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá al agua como protagonista y una temperatura de promedio de 19° centígrados.

Jornada de lluvias en Argentina. Crédito: Manuel FabatíaSe esperan lluvias para las próximas horas. Crédito: Manuel Fabatía

Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital experimentaría tormentas fuertes con porcentajes de probabilidades entre 40% y 70%.

Desde el ente nacional se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que rige desde la noche de este sábado hasta la mañana del domingo.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Por la noche, el viento será de entre 23 km/h y 31 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes, alcanzando cifra de entre 42 km/h y 50 km/h.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las probabilidades de precipitaciones con chances de tormentas fuertes entre 40% y 70%.

Mirá tambiénASSA intima a usuarios con irregularidades conexiones irregulares pluviales a cloacas

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará el rgereso del importante salto térmico, con 9° de temperatura mínima y 20° de máxima.

El viento será de entre los 23 km/h y 31 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores. En la tarde - noche, se mantendrán los valores y la dirección, reduciendo el aviso de precipitaciones a lluvias aisladas.

Pronóstico extendido

  • El lunes continuará con nubosidad variable y tendencia a mejorar. Podría haber lluvias en las primeras horas y posterior descenso de temperaturas, con mínima de 11° y máxima de 18°.
  • Finalmente, el martes, 2 de septiembre, se anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin lluvias. La mínima será de 9° y la máxima de 20°, con vientos leves del este.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro