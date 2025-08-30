#HOY:

ASSA intima a usuarios con irregularidades conexiones irregulares pluviales a cloacas

Desde Aguas Santafesinas notificaron que los casos se observaron en el macrocentro de la capital santafesina.

El comunicado de ASSA fue compartido esta semana.
 19:34

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) comenzó a enviar notificaciones a usuarios del macrocentro de la ciudad de Santa Fe, donde se verificó visualmente la probabilidad de que estén volcando descargas pluviales al sistema cloacal.

Desde ASSA remarcaron la importancia de mencionar que el sistema de desagües cloacales cumple la función de evacuar exclusivamente los líquidos sanitarios domiciliarios provenientes de baños, cocinas y lavaderos.

La audiencia pública discute el aumento de las tarifas de ASSAEl comunicado de ASSA fue compartido esta semana.

Por otra parte, el ente provincial aclara que los excedentes pluviales de las viviendas deben evacuarse por descargas separadas e independizarse del sistema cloacal para evitar desbordes tanto en el interior de los domicilios como en la vía pública.

“Caso contrario se verifica que los días de lluvias, cuando se recargan los conductos diseñados para una función específica, llega a cuadriplicar y o quintuplicar el volumen de los líquidos evacuados por el sistema que confluyen en la estación elevadora central del sistema cloacal de la ciudad respecto de un día en que no se registran precipitaciones”, indica el comunicado de Aguas

assaEl comunicado de ASSA fue compartido esta semana.

“Hay que recordar asimismo que para evitar inconvenientes en el servicio no se deben arrojar al sistema cloacal ningún elemento sólido ni cortante, ni desperdicios de comidas o aceites, sustancias tóxicas o elementos íntimos que provocan obstrucciones en la circulación de los líquidos en la red cloacal”, agrega el texto oficial de ASSA.

Finalmente, aclararon que en caso de que no se realicen las correcciones necesarias, intervendrán junto a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para aplicar las sanciones correspondientes.

