Fuga de agua frente a la Escuela Avellaneda por una obstrucción cloacal

Este jueves se registró un nuevo episodio de pérdida de agua en la vía pública frente a la Escuela Técnica N° 478 "Dr. Nicolás Avellaneda", ubicada en la esquina de Laprida y Calcena, en la ciudad de Santa Fe.
Germán Nessier, vocero de Aguas Santafesinas, detalló que se produjo por una obstrucción en la red cloacal, que fue rápidamente solucionada por el personal operativo de la empresa.
El hecho generó preocuoación debido a que en abril pasado la misma zona había sufrido el hundimiento de gran parte de la vereda, tras la rotura de un conducto cloacal en medio de intensas lluvias.
Consultado por El Litoral, Germán Nessier, vocero de Aguas Santafesinas (Assa), confirmó que la empresa tomó intervención en la zona: “Tomamos conocimiento sin reclamo realizado directamente a la empresa de un volcamiento en la vía pública en Laprida al 4700”.
En ese marco, detalló que “el personal operativo de la empresa concurrió al lugar para verificar cuál era la causa y se constató que había una obstrucción en una cámara de acceso de la red cloacal domiciliaria, que fue aspirada y solucionada”. Según explicó, esa situación había originado el derrame de líquidos en la calzada.
Nessier remarcó que Assa sostiene un trabajo constante sobre la infraestructura local: “En el caso de la red de agua potable tiene más de 1.100 km solamente en la ciudad de Santa Fe y más de 120.000 conexiones domiciliarias. Y en el servicio de cloacas tenemos más de 680 km de cañerías y cerca de 70.000 conexiones domiciliarias”.
Además, señaló que solo en el primer semestre del año se realizaron “más de 5.000 tareas de mantenimiento, reparaciones y conexiones”. En comparación, recordó que “el año pasado estuvimos por encima de las 7.000 intervenciones totales a lo largo del año en ambos servicios”.
El vocero insistió en la importancia de que los reclamos sean notificados formalmente. “Nos esforzamos mucho por hacer búsquedas de fugas no visibles, pero muchas veces nos encontramos con que llegan reclamos que a lo mejor hace mucho tiempo que están, pero nadie los hizo formalmente. La empresa no lo puede atender porque no tiene conocimiento”, señaló.
Finalmente, recordó que existen distintos canales de contacto para los usuarios: el sistema de autogestión vía WhatsApp al 3416950008, la línea 0810-777-2000 disponible las 24 horas y la oficina virtual en el portal www.aguasantafesinas.com
“Es muy importante que los usuarios puedan hacer los reclamos, tanto de agua como de cloaca, para poder darle solución”, concluyó.
