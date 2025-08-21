ASSA licita obras clave para mejorar el tratamiento cloacal en Rafaela

Aguas Santafesinas (ASSA) anunció una licitación pública para llevar a cabo importantes mejoras en la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad.
Aguas Santafesinas (ASSA) anunció una licitación pública para llevar a cabo importantes mejoras en la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad.
El proyecto, con un presupuesto oficial superior a los 135 millones de pesos, tiene como objetivo optimizar los procesos de tratamiento de aguas residuales y mejorar la operación general de la instalación.
Las obras, que se estima tendrán un plazo de ejecución de dos meses, se enfocarán en la rehabilitación de seis unidades de las playas de secado de barros.
Este sector es crucial para el correcto tratamiento de los residuos cloacales.
Los trabajos incluyen: Reemplazo de losetas de hormigón en los taludes; Mejoramiento del manto filtrante de arena y grava; Incorporación de mejoras al diseño original de las playas; Construcción de una cubierta para proteger las instalaciones; Impermeabilización del fondo de las playas con una losa de hormigón y Reemplazo de la cañería ranurada de recolección del líquido percolado.
La ciudad de Rafaela cuenta con una infraestructura cloacal significativa, que incluye más de 500 kilómetros de redes y más de 25.000 conexiones domiciliarias.
ASSA destaca que estas nuevas obras se suman a las numerosas tareas de mantenimiento ya realizadas el año anterior para asegurar la correcta prestación del servicio.
Entre los trabajos recientes se encuentran la limpieza de desarenadores, la rehabilitación de un sedimentador secundario, un lecho percolador y uno de los biodigestores.
También se rehabilitaron las cañerías y válvulas de las playas de secado y se realizó la limpieza de las cámaras de bombeo en las 12 estaciones elevadoras de la ciudad. Además, con mano de obra propia, se renovaron las tapas de las cámaras de bombeo en siete de estas estaciones.
Las empresas interesadas en participar pueden presentar sus ofertas en un sobre único hasta las 12:00 del jueves 4 de septiembre.
La presentación debe realizarse en el Departamento de Licitaciones y Compras Centralizadas de ASSA, ubicado en Ituzaingó 1501, en la ciudad de Santa Fe. Los pliegos y consultas están disponibles en el portal web oficial de la empresa, www.aguassantafesinas.com.ar.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo el mismo jueves 4, a partir de las 12:00, en la misma dirección.
