Por el cierre de Rosario

El aeropuerto de Sauce Viejo tendrá vuelos a Salta e Iguazú y suma conexiones a Buenos Aires

Así lo confirmó el gobierno de la provincia en una comunicación oficial. Los vuelos a CABA serán 15 semanales, un 50% más que en la actualidad. Los viajes estarán a cargo de Aerolíneas Argentinas.