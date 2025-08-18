En Rosario

Pullaro al gobierno nacional: "No nos van a someter ni con la billetera ni con los tratos"

"Nación se hace cargo cada vez de menos cosas", advirtió el mandatario santafesino y apostó a una renovación en el Congreso que defienda el interior productivo. Fue en el marco de la licitación para la pista del aeropuerto Islas Malvinas, que iba a cofinanciar el gobierno central.