Cuenta regresiva

Cómo sigue el cronograma electoral de cara a los comicios de octubre

En cinco días, las listas deberán quedar oficializadas. El sábado 23 de agosto se sorteará el orden de los partidos en la boleta única, que se utilizará a nivel nacional por primera vez. Desde el 5 de septiembre comenzará a convocarse a las autoridades de mesa.