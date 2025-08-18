Cómo sigue el cronograma electoral de cara a los comicios de octubre

Presentadas las listas de candidatos a diputados nacionales, las autoridades del Tribunal Electoral federal delegación Santa Fe examinan, ahora, que todas las nóminas cumplimenten con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
En cinco días, las listas deberán quedar oficializadas. El sábado 23 de agosto se sorteará el orden de los partidos en la boleta única, que se utilizará a nivel nacional por primera vez. Desde el 5 de septiembre comenzará a convocarse a las autoridades de mesa.
Se verifican a partir de esta instancia edad de los postulantes, residencia y que no posean antecedentes, entre otros puntos. A partir de allí, y en el término de cinco días, las nóminas deben ser oficializadas.
El paso posterior implicará determinar qué ubicación tendrán en la boleta las distintas opciones electorales. Para ello se realizará una audiencia con los apoderados de los partidos políticos en los que se procederá a sortear el orden en el que quedarán planteadas las diferentes propuestas. Dicho acto se realizará el sábado 23 de agosto.
Tras ello, el 1° de septiembre, se realizará una audiencia de aprobación de la boleta. Allí, la Junta Electoral presentará ante referentes tanto de los partidos como de las alianzas que competirán, el modelo final de la boleta que se utilizará. En las elecciones del próximo 26 de octubre, será la primera vez que se utilice la boleta única a nivel nacional.
A partir del 5 de septiembre, en tanto, comenzarán a ser convocadas las autoridades de mesa que se desempeñarán el día del comicio.
Como se sabe, en la medianoche de este domingo venció el plazo para la inscripción de listas. En total, se presentaron para competir en la provincia de Santa Fe once nóminas.
Para renovar las nueve bancas que se disputarán, estaban en condiciones de competir 17 espacios. De ellos, seis constituyeron alianzas y los restantes se inscribieron como partidos políticos independientes.
Entre los principales frentes presentados se encuentran el del peronismo (Fuerza Patria), que encabeza Caren Tepp (Ciudad Futura); y el de Provincias Unidas, que lidera la actual vicegobernadora Gisela Scaglia.
Por el lado de La Libertad Avanza, en tanto, si bien en toda la previa se especuló con la candidatura de Romina Diez, la nómina que quedó oficializada fue la que encabezará Agustín Pellegrini, uno de los operadores más allegados a la jefa del partido en la provincia.
El actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, se postula por una coalición de centro derecha paralela, que vio bloqueada la posibilidad de denominarse Avanza Libertad, y se presentará como Compromiso Federal.
En paralelo, el partido Igualdad y Participación armó una nómina que abren Agustina Donnet (ex diputada provincial) y Damián Verzeñassi (médico y reconocido ambientalista).
