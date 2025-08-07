Scaglia: "Es un honor la posibilidad de ser candidata en un frente interprovincial"
La vicegobernadora aclaró que su eventual postulación no sería "testimonial". Y celebró la generación de una alternativa concebida en el interior del país con una confluencia de sectores, con el único límite de "el kirchnerismo". Apoyo de Pablo Javkin.
"Haré lo que haya que hacer en un momento de la Argentina que creo que requiere de liderazgos que puedan hablar desde el interior de la provincia de Santa Fe".
La vicegobernadora Gisela Scaglia consideró "un honor" la posibilidad de ser candidata a diputada nacional por el frente Provincias Unidas, y dejó en claro que en tal caso su postulación no será meramente "testimonial". En tanto, puso al kirchnerismo como límite infranqueable para cualquier confluencia de sectores.
"Haré lo que haya que hacer en un momento de la Argentina que creo que requiere de liderazgos que puedan hablar desde el interior de la provincia de Santa Fe, que puedan hablar de lo que nos pasa y de lo que le pasa a la gente", sostuvo la dirigente, en el marco del encuentro de intendentes santafesinos, donde acompañó a Juan Pablo Poletti.
Consultada sobre su posible candidatura, remarcó que "yo no soy la que decide eso, lo va a decidir un frente electoral. Para mí es un honor que piensen en mi nombre, obviamente, pero tiene que ser un consenso de todos los partidos que lo integren (entre los cuales bregó por que se encontrase el socialismo). Pero creo que si se está pensando en la posibilidad de mi nombre es porque yo nunca perdí el contacto de todos los días con la gente".
Gisela Scaglia acompañó a Juan Pablo Poletti en el Encuentro de Intendentes Santanfesinos.
Luego de aclarar que, en caso de participar de la compulsa electoral, su candidatura no será "testimonial" (y que, por ende, asumiría el cargo por el que resulte electa), identificó a "el kirchnerismo" como límite para la confluencia de distintos sectores en una propuesta política.
"Nunca en mi vida haría nada con el kirchnerismo, nunca. El límite es claro para mí. Yo milité para que el kirchnerismo deje de gobernar, le ganamos con Macri. Lamentablemente después Alberto nos ganó y nos dejó lo peor que podemos imaginar, pero yo nunca en mi vida tendría nada que ver con el kirchnerismo. Esos son mis valores", puntualizó.
No obstante, ante otra pregunta, admitió que "el justicialismo no es el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo es otra cosa: es populismo, es habernos arruinado el país, es haber entregado todo, es haberle quitado la dignidad a la gente. Es haber quitado la idea del mérito, de que si te esforzás valés por lo que te esforzás. Y, sobre todas las cosas, es haber creído que si tenían una maquinita para repartir plata con eso iba a alcanzar. Y hoy tenemos una sociedad que duele mucho, y que no es algo que pasó hoy, sino que viene de generaciones".
Pablo Javkin, intendente de Rosario, apoyó una posible candidatura de Scaglia.
"Soldado"
En tanto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, apoyó una posible candidatura de Scaglia, por su valoración como dirigente y por la amistad personal que los une desde la juventud. "Ella sabe que somos soldados de Scaglia acá. Hace mucho tiempo, tengo un enorme cariño por Gisela", bromeó. Y añadió que "es de los mejores dirigentes que tenemos en la provincia. Si acepta nos va a tener ahí en primera fila, defendiendo a Gisela y defendiendo lo que representa".
Javkin advirtió "una posición muy valiente del gobernador de empezar a darle a la Argentina un debate que hace mucho no se da, que es '¿por qué no probamos con lo que nunca probamos?'. Que es con los sectores productivos de la Argentina.
"Argentina tiene una vaca viva que viene aportando hace muchos años, una Vaca Muerta que es una promesa y que también empieza a aportar, y tiene un lugar donde se comen la vaca todo el tiempo: la viva, la muerta, la que va a venir. Y a eso hay que cortarlo. Y creo que eso en algún momento tiene que implicar una alternativa nacional. Y bueno, hay que poner en la cancha a todos, así que me parece muy bien. Ojalá lo hagan", razonó.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.