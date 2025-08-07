Para diputada nacional

Scaglia: "Es un honor la posibilidad de ser candidata en un frente interprovincial"

La vicegobernadora aclaró que su eventual postulación no sería "testimonial". Y celebró la generación de una alternativa concebida en el interior del país con una confluencia de sectores, con el único límite de "el kirchnerismo". Apoyo de Pablo Javkin.