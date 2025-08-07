En la madrugada de este jueves

Vialidad, INTA, banco de datos genéticos: qué pasa con los decretos rechazados por Diputados

Son las normas dictadas por el Ministerio de Desregulación, en el marco de las facultades delegadas por la ley Bases. Los decretos siguen vigentes, hasta que los rechace también el Senado. Luego de eso, la medida es irreversible para el Ejecutivo. El debate jurídico.