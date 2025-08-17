Santa Fe define sus listas nacionales con el PJ en suspenso

Las elecciones legislativas nacionales de octubre empiezan a tomar forma en Santa Fe. Este domingo, varios espacios políticos confirmaron los nombres que encabezarán sus listas, mientras que el peronismo continúa sin resolver quién será su principal candidato tras la baja de Roberto Mirabella.
Por Provincias Unidas, la boleta llevará en primer lugar a la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por el diputado provincial Pablo Farías, en una fórmula que busca ampliar su presencia en el Congreso.
En el espacio Igualdad, la lista será encabezada por la legisladora Agustina Donnet, secundada por el dirigente social Damián Verzeñazzi, con el objetivo de consolidar una voz progresista dentro del electorado santafesino.
La Libertad Avanza (LLA) confirmó a Agustín Pellegrini como primer candidato, seguido por Yamile Tomassoni, en una apuesta por fortalecer la impronta libertaria en la provincia.
En tanto, la izquierda también oficializó sus listas, mientras que en el peronismo persiste la incertidumbre: tras la decisión de Mirabella de bajarse de la competencia, la definición parece estar entre Agustín Rossi y Florencia Carignano.
Con estas confirmaciones, Santa Fe empieza a perfilar un escenario electoral con múltiples fuerzas en carrera, pero con una gran incógnita: el rumbo que tomará el PJ en una elección clave para la representación santafesina en el Congreso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.