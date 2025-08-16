Cierre de listas camino al 26 de octubre

En la recta final: La Libertad Avanza busca sumar bancas, especialmente en el Senado

Tras la conformación de alianzas y nóminas de postulantes para las dos elecciones más importantes que debe enfrentar el Gobierno nacional, el objetivo central de los libertarios es tener peso específico propio en el Congreso de la Nación.