En la recta final: La Libertad Avanza busca sumar bancas, especialmente en el Senado

Con los candidatos para las ocho secciones electorales bonaerenses definidos rumbo a las elecciones en la provincia más grande del país el próximo 7 de septiembre, La Libertad Avanza ya casi tiene cerrados todos los acuerdos e integrantes de sus listas de cara al próximo 26 de octubre. El Litoral consultó a uno de los hombres cercanos al círculo áulico de los hermanos Milei si había algún tipo de inquietud con respecto al comicio más cercano, que será en los pagos que gobierna Axel Kicillof. "No, no estamos preocupados. La elección bonaerense estará peleada. Sabemos que en la Tercera Sección perdemos, y en otras secciones se peleará voto a voto, pero el objetivo es ganar bancas", expresó el informante gubernamental, que, a la vez, con respecto a las Nacionales respondió escuetamente: "Esa se ganará".
Varios de los apellidos que venían retumbando en los pasillos del poder terminarán por confirmarse este domingo cuando se cumpla el plazo para presentar listas antes de que finalice este domingo 17 de agosto. Alguno, como el de Patricia Bullrich, ya fue ratificado por ella misma. La actual ministra de Seguridad, como se preveía, competirá por la primera senadora porteña. “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que depende del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, afirmó a través de su cuenta de X la funcionaria.
Para secundarla en la CABA, la mesa partidaria que encabeza Karina Milei con los primos Menem, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Sebastián Pareja, se inclinaría por un postulante perfilado hacia los temas económicos. Por eso en Casa Rosada se habló de dos Agustín: Etchebarne (titular de Libertad y Progreso) o Monteverde (UCEMA). Sin embargo, en las últimas horas tampoco se descartaba a Miguel Boggiano, Ramiro Castiñeira o el director del Banco Central, Federico Furiase.
Por el lado de las diputaciones violetas -en alianza con el PRO en la Capital Federal- la nómina va desde la presidenta y jefa de bloque de LLA en la Ciudad Autónoma, Pilar Ramírez; el ex integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi; la diputada bullrichista Sabrina Ajmechet, hasta el otro secretario general de la Presidencia en la época de Cambiemos, Fernando de Andreis, un fiel ladero de Mauricio Macri. En un momento se especuló con la ex AFIP en tiempos de la misma administración, Jimena De la Torre, pero no se llegó a asegurar su participación.
En la provincia de Buenos Aires, que no vota senadores, irá como cabeza de lista José Luis Espert, seguramente precedido por la conductora de televisión, Karen Reichardt; los legisladores amarillos Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, con el posible agregado del armador del Conurbano, Sebastián Pareja.
Los acuerdos alcanzados en otras provincias donde se eligen integrantes para la Cámara alta tienen sus particularidades a definir. En el Chaco, del aliado del oficialismo nacional Leandro Zdero, suenan dos nombres, uno que debe renovar mandato, se trata de Víctor Zimmermann, y el otro es el presidente provincial violeta, Alfredo 'Capi' Rodríguez. En Santiago del Estero también lideraría el titular del partido mileísta, Tomás Figueroa, y en Entre Ríos se habla de otro jefe libertario: Roque Fleitas, aunque no se descarta también a Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado libertario al que todos llaman 'Bertie'.
Por su parte y si no hay cambios de último momento, en Tierra del Fuego irá Agustín Coto; en Río negro, Lorena Villaverde; en Neuquén, Nadia Márquez, junto al radical 'con peluca' Pablo Cervi que termina su período legislativo este año.
En Salta, La Libertad Avanza tiene en carpeta a Emilia Orozco, muy cercana a la agrupación interna 'Las Fuerzas del Cielo', que comanda el asesor presidencial Caputo, y podría tener como suplente a uno de los tantos dirigentes que en las últimas semanas desfiló por el despacho de Eduardo 'Lule' Menem, nos referimos a Alfredo Olmedo, el empresario que muchos conocen por su campera amarilla y que forma parte del Parlasur.
En Santa Fe se buscaba la posibilidad de que fuera Romina Diez la candidata, pero con ella ocurre lo mismo que con el jefe de la bancada violeta a nivel nacional, el cordobés Gabriel Bornoroni, quien tiene mandato activo por dos años más como diputado. El jefe de Estado preferiría no poner en práctica esa manipulación electoralista y sugerir un plan B, que en tierras mediterráneas podría favorecer a Luis Juez, oa otro que tiene ambiciones políticas, se trata del influencer de alta afinidad libertaria, Agustín Laje.
Recordemos que en las legislativas de octubre se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). En las 8 provincias donde se votan postulantes al Senado nacional (Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y CABA) van 3 por cada una. Dos por la mayoría y 1 por la minoría. Los distritos donde se definirá el mayor número de diputados son (de mayor a menor): Provincia de Buenos Aires (35); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13); Córdoba y Santa Fe con 9, y Mendoza con cinco.
