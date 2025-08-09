A través de la Agencia Francesa para el Desarrollo

Crédito de 50 millones de euros para eficiencia energética en Santa Fe

Deberán destinarse los fondos a mejoras en edificios públicos. En días más el mensaje irá a la Legislatura con los acuerdos llegados desde Francia. El plazo de amortización es hasta 15 años y la tasa de interés no superaría el 7 % anual.