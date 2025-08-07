Plenario de la Convención Reformadora y audiencia pública en Reconquista

El plenario de la Convención Reformadora se reunirá sobre el filo de este jueves para tomar el juramento a la rosarina Verónica Colombo que reemplazará en la banca a la fallecida Alejandra Oliveras y se integrará al bloque de Fe que lidera Ariel Sclafani.
De esta manera, por primera vez, la Convención tendrá sus 69 integrantes ya que Oliveras se descompensó en la mañana en que debía jurar.
Los jefes de bloques de la Convención se reunirán en Labor Parlamentaria para ordenar el plenario donde todavía no hay dictamen alguno sobre los 42 artículos habilitados para reformar la Carta Magna. Además de la jura de Colombo, el pleno votaría algunas resoluciones acordadas por los jefes de bloques y ordenará la realización de una serie de homenajes, entre ellos a Danilo Kilibarda, convencional en 1962.
Colombo es una dirigente de origen radical de la ciudad de Rosario; militó en su etapa universitaria en Franja Morada y más allá de su tarea política ha colaborado con comedores y grupos sociales.
Por primera vez, la Convención tendrá sus 69 integrantes ya que Oliveras se descompensó en la mañana en que debía jurar. Crédito: Flavio Raina
En tanto, son 30 los oradores y 93 los oyentes inscriptos para participar en la audiencia pública a realizarse este viernes, en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista con eje en la autonomía municipal. Es convocada la audiencia por Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial que preside Katia Passarino y que hiciera el pasado viernes la primera audiencia en Rosario. La tercera será en la ciudad de Santa Fe el miércoles venidero.
Martes y miércoles, en Rosario y Santa Fe, respectivamente, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías escuchó a unos 100 expositores sobre diferentes temáticas que pretenden ser habilitadas en la futura Constitución. Personas vinculadas a la discapacidad, a políticas ambientales, a derechos indígenas y a salud fueron exponiendo ante los convencionales.
Ayer, en tanto, la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Institucionales realizó una reunión de trabajo fijando los plazos para empezar a redactar los proyectos referidos al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público de la Acusación, servicio de Defensa e incluso la posibilidad de incorporar el Consejo de la Magistratura al texto final.
Además de la jura de Colombo, el pleno votaría algunas resoluciones acordadas por los jefes de bloques.
El martes, dicho comisión escuchó en primer término a Andrés Abramovich del Colegio de Abogados de Santa Fe; Roberto Bacarezza y Myrna Borrego del Colegio Reconquista y a Joaquín Cordero del Colegio Rafaela. Luego fue el turno de los universitarios ligados al derecho. El rector de la Universidad Nacional de Litoral (UNL), Enrique Mammarella acompañó al vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pedro Sánchez Izquierdo y docentes de la casa como Miguel Piedecasas. Estuvieron además el decano Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, Magín Ramón Ferrer y la coordinadora de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero sede Rafaela, María Belén Sosa.
Luego, fue el turno del Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre y finalmente autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales, entre ellos Juan Pablo Langella; María Elena Martínez; y Jorge Omar Perlo.
Este jueves, previo al plenario, la Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo realiza la audiencia pública con 17 oradores anotados.
