Venció el plazo de presentación de frentes electorales

En el cierre de alianzas, Provincias Unidas confirmó los primeros lugares de la lista

Gisela Scaglia será secundada por Pablo Farías, Melina Giorgi y Rogelio Biassi. El justicialismo encabeza Fuerza Patria con varios partidos como aliados. Defendamos Santa Fe fue anotada como alianza entre el MID y Pais.