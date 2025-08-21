Anuncian la construcción de 12 viviendas en Ceres y Moisés Ville

Este miércoles, en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, se firmaron convenios para la construcción de 12 nuevas viviendas sociales en el departamento San Cristóbal.
Comprende la construcción de 6 viviendas sociales en Ceres y 6 unidades tradicionales en Moisés Ville, con una inversión provincial total de 466.774.258 para ambas obras.
El acto fue encabezado por el director provincial Lucas Crivelli y el senador Felipe Michlig. Los acuerdos permitirán la construcción de: 6 viviendas en Ceres y 6 viviendas en Moisés Ville.
Además de la firma, se coordinaron futuras actividades en la región, incluyendo inauguraciones, supervisiones de obras y la entrega de escrituras.
La intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, firmó un contrato por $120.000.000 para la construcción de seis viviendas prefabricadas, diseñadas para familias en situación de emergencia habitacional. "Este apoyo es fundamental para dar una respuesta rápida y concreta a quienes más lo necesitan", afirmó Dupouy.
Por su parte, el presidente comunal de Moisés Ville, Marcelo Lind, suscribió un contrato de $346.774.258,86 para la edificación de seis viviendas. Lind destacó "el sostenido ritmo de la obra pública en Moisés Ville gracias al acompañamiento del gobierno provincial".
El senador Felipe Michlig elogió la labor del gobierno provincial, a cargo de Maxi Pullaro, y del Ministerio de Obras Públicas, liderado por Lisandro Enrico. Michlig subrayó el esfuerzo provincial para continuar con proyectos habitacionales a pesar de que el gobierno nacional "abandonó la ejecución de 842 unidades en todo el territorio provincial".
Durante el encuentro, las autoridades planificaron una agenda para recorrer el departamento San Cristóbal, con los siguientes objetivos: Inauguración de viviendas: en Soledad (5), Moisés Ville (1), Ambrosetti (5) y San Guillermo (2). Entrega de escrituras: en San Cristóbal (18), Ambrosetti (1), Suardi (1), Colonia Rosa (2) y Ceres (24).
Finalmente, se analizó el estado de un plan de 54 viviendas inconclusas en San Cristóbal, cuya finalización está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la provincia. El diputado Marcelo González resaltó el trabajo en equipo y la colaboración entre las distintas autoridades para avanzar en estos proyectos.
