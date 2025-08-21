Avanzan los trabajos para la terminación de la Escuela "Gregoria Matorras" de Esperanza
“Había una deuda con esta escuela y hoy la estamos saldando por voluntad del gobernador Maximiliano Pullaro”, señaló el ministro Enrico. Los trabajos en el edificio de Educación Técnico Profesional ya muestran un avance de más del 25%.
En la planta baja, se realizarán obras para el cerramiento y terminación del SUM, cantina, local destinado a club de amigos, y aula de construcciones.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, continúa con los trabajos para la terminación del edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 644 “Gregoria Matorras” en Esperanza (departamento Las Colonias), y los avances ya superan el 25%. La obra estaba a cargo del gobierno nacional pero estaba paralizada desde 2019.
En cuanto a la importancia de esta obra educativa para la localidad, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “existía una deuda con todos los docentes, el alumnado, directivos y padres que conforman la comunidad de la Escuela Matorras; y por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, hoy la podemos saldar para terminar con la construcción de los nuevos sectores”.
Objetivos
“Es importante destacar el trabajo del intendente Rodrigo Muller, de la Municipalidad de Esperanza y de la diputada Jimena Senn para que hoy estemos desarrollando estas obras, con el objetivo de que el ciclo lectivo 2026 pueda empezar con el edificio totalmente terminado”, dijo el ministro.
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn expresó que “estamos muy orgullosos de ver cómo esta obra, que había quedado abandonada durante años, hoy vuelve a avanzar gracias al compromiso del Gobierno de la Provincia"
"La Escuela ‘Gregoria Matorras’ es un emblema de la educación técnica en Esperanza y merecía contar con un edificio terminado y en condiciones. Sabemos que la educación técnica es clave para el desarrollo productivo de nuestra región, y por eso asumimos el compromiso de garantizar mejores espacios de aprendizaje para nuestros jóvenes”.
“Queremos agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro Lisandro Enrico y a la diputada Jimena Senn, por el trabajo conjunto que permitió que esta obra se ponga en marcha nuevamente. Cuando articulamos esfuerzos entre Provincia, Municipio y Legislatura, los resultados llegan y benefician directamente a las familias de nuestra ciudad”, finalizó el intendente de Esperanza, Rodrigo Muller.
Las tareas
En cuanto al desarrollo de los trabajos, desde la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que la empresa a cargo se encuentra realizando la terminación de revoques y la canalización de las instalaciones eléctricas.
Los trabajos se realizan en un total de 520 m² cubiertos y 146 m² semicubiertos, en dos plantas diferentes.
En planta alta, las tareas incluyen la terminación de tres aulas, preceptoría, nuevo núcleo sanitario, un ascensor y escaleras. Además, la obra prevé la conexión troncal de los servicios pluviocloacales en el ingreso del edificio desde calle Güemes.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe invierte más de $788 millones para la terminación del edificio escolar en Esperanza, que cuenta con un plazo de ejecución de 240 días.
