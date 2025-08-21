En Newell’s y Central

Lotería de Santa Fe comenzó su campaña sobre las apuestas online: “#NoGarpa”

En el marco de las acciones de prevención del juego problemático, la Lotería de Santa Fe presentó ayer su campaña #NoGarpa en los clubes Newell’s Old Boys y Rosario Central, dos instituciones deportivas emblemáticas de la ciudad de Rosario.