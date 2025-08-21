#HOY:

De dónde es el afortunado ganador que se llevó más de $1.500 millones en el Quini 6

El feliz apostador acertó las seis cifras del “Tradicional”, con la jugada 05 - 14 - 16 - 18 - 32 – 42.

La jugada se realizó en una localidad del sur argentino...
Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un feliz apostador se hizo acreedor al premio con seis aciertos en el "Tradicional" adjudicándose más de $1.500 millones con una apuesta realizada en la localidad de Trelew, provincia de Chubut.

Los números de la noche fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42

LA SEGUNDA → 08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

REVANCHA → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

SIEMPRE SALE → 27 - 30 - 33 - 34 - 42 – 44

Los pozos estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $570.000.000

La Segunda: $2.180.000.000

Revancha: $995.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $105.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.100.000.000

El próximo sorteo será el domingo 24 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Quini 6 20 de Agosto

