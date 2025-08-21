De dónde es el afortunado ganador que se llevó más de $1.500 millones en el Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un feliz apostador se hizo acreedor al premio con seis aciertos en el "Tradicional" adjudicándose más de $1.500 millones con una apuesta realizada en la localidad de Trelew, provincia de Chubut.
Los números de la noche fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42
LA SEGUNDA → 08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44
REVANCHA → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44
SIEMPRE SALE → 27 - 30 - 33 - 34 - 42 – 44
Los pozos estimados para el próximo sorteo son:
Tradicional Primer Sorteo: $570.000.000
La Segunda: $2.180.000.000
Siempre Sale: $250.000.000
Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.100.000.000
El próximo sorteo será el domingo 24 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
