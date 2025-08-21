De cuánto es el millonario pozo acumulado del Quini 6 para el domingo 24 de agosto

Tras el sorteo de este miércoles -que dejó un nuevo millonario en Chubut-, Lotería de Santa Fe recuerda que el domingo se viene el increible pozo estimado de $4.500 millones en el Quini 6.
Conocé los pozos estimados para los próximos sorteos: Tradicional, Segunda, Revancha, Siempre Sale y Extra.
El próximo sorteo se realizará el domingo 24 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
El Quini 6 se lanzó en 1988 y desde entonces se convirtió en una de las apuestas más populares del país. Es un juego poceado, es decir, que el monto del premio depende de la recaudación total de apuestas. Cada jugador debe elegir seis números entre el 00 y el 45, y el premio mayor se lo lleva quien acierte la combinación completa.
El ticket se puede adquirir en cualquier agencia oficial de loterías del país. El apostador también puede participar en distintas modalidades:
Tradicional
Revancha
Siempre Sale
Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale es obligatorio participar también del sorteo Tradicional. El valor de cada modalidad está sujeto a actualización por parte del organizador.
Los resultados del sorteo se pueden ver en vivo a través de las señales de televisión mencionadas, y también en El Litoral, donde se publican los números ganadores de cada jugada.
