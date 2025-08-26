Departamento Las Colonias

Aguas Santafesinas renueva la red cloacal en Esperanza

Con una inversión provincial de 18 millones de pesos, la empresa Aguas Santafesinas (ASSA) ha iniciado la renovación de un tramo clave de la red de desagües cloacales en la ciudad de Esperanza. El objetivo de esta obra es mejorar y garantizar la calidad del servicio para todos los vecinos.