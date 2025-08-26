Aguas Santafesinas renueva la red cloacal en Esperanza

Los trabajos, que comenzaron esta semana en la intersección de las calles Maestro Donnet y Belgrano, se extenderán a lo largo de Maestro Donnet hasta llegar a San Martín en esta primera etapa.
Con una inversión provincial de 18 millones de pesos, la empresa Aguas Santafesinas (ASSA) ha iniciado la renovación de un tramo clave de la red de desagües cloacales en la ciudad de Esperanza. El objetivo de esta obra es mejorar y garantizar la calidad del servicio para todos los vecinos.
Los trabajos, que comenzaron esta semana en la intersección de las calles Maestro Donnet y Belgrano, se extenderán a lo largo de Maestro Donnet hasta llegar a San Martín en esta primera etapa.
ASSA informó que, para llevar a cabo la obra, es necesario interrumpir el tránsito vehicular en la zona debido al movimiento de equipos y a la instalación de los nuevos conductos, que se está realizando por la vereda norte.
Según las estimaciones de la empresa, las obras tienen un plazo de ejecución de 10 días, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. Desde ASSA se aclaró que estas tareas no afectarán la disponibilidad del servicio de agua para los usuarios.
Para cualquier reclamo o gestión, los ciudadanos pueden comunicarse con la empresa a través de su línea de WhatsApp 24 horas al 341 6 950 008 o visitar su sitio web oficial www.aguassantafesinas.com.ar.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y el secretario Provincial de Seguridad en Eventos Masivos Fernando Peverengo, encabezaron este viernes una reunión de trabajo donde se diagramó el operativo de seguridad de la Fiesta Nacional de la Agricultura, a realizarse los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre.
El evento promete un gran marco de público, con la actuación de artistas consagrados como La Konga y Sergio Torres. Por tal motivo, las autoridades locales y provinciales, en coordinación con la Unidad Regional XI de Policía, se encuentran abocadas a la organización de un operativo especial de seguridad y de control.
De la reunión también participaron el secretario de Seguridad y Control César Gioria; la secretaria de Cultura y Educación María Laura López; autoridades de la Unidad Regional XI; efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y funcionarios provinciales.
Las autoridades presentes coincidieron en la necesidad de garantizar el orden público antes, durante y después de la realización del evento, como así también la conveniencia de adoptar medidas especiales de control, teniendo en cuenta que se aguarda una gran afluencia de público, proveniente incluso de localidades y provincias vecinas.
El encuentro fue propicio para el intercambio de información, el aprovechamiento mutuo de experiencias previas y el trazado de un plan que contemple distintas aristas y recaudos que exige un espectáculo público masivo: medidas de seguridad y control, formas de ingreso y egreso, acceso rápido en casos de emergencia, puestos sanitarios, entre otros ítems.
Con el objetivo de llevar tranquilidad a la población y en el marco de las políticas férreas de seguridad y control que lleva adelante la gestión municipal y provincial, se dispuso para esta ocasión un operativo especial con la presencia de más de 100 efectivos policiales y la participación de la Unidad Regional XI, la Policía de Acción Táctica y bomberos zapadores.
A continuación, compartimos algunas medidas dispuestas durante la reunión: No se permitirá el ingreso de mesas plegables, sillas, sillones, conservadoras o heladeras.
Se realizará el chequeo de bolsos y mochilas a personas que accedan a la plaza, no permitiéndose el ingreso de botellas, envases de vidrio o elementos cortantes.
El ingreso a Plaza San Martín se autorizará solamente por cuatro puntos de acceso: Avenida De Los Colonizadores al este, calle San Martín al norte, avenida Córdoba al oeste y calle San Martín al sur. Todos los demás ingresos a la plaza estarán vallados y bloqueados.
Se dispondrán puestos sanitarios para atención de urgencias y habrá zonas de acceso liberadas para ambulancias o móviles que deban actuar en casos de emergencia.
Se realizará desde la tarde un estricto operativo de control y seguridad en los cuatro puntos cardinales de acceso a la ciudad, que incluirá el control de documentación y la identificación de vehículos y personas.
Previendo la llegada de colectivos y trafic con traslado de personas que vendrán a la fiesta desde localidades vecinas y con el propósito de ordenar el tránsito, se dispondrá el descenso y el retorno de pasajeros en la Estación Terminal de Ómnibus. Durante el tiempo de espera hasta la finalización de la fiesta, las unidades quedarán estacionadas en la zona del predio del exferrocarril.
El Centro de Monitoreo Municipal contará con el refuerzo de personal policial, para un chequeo exhaustivo de las cámaras de seguridad y una respuesta inmediata en caso de producirse algún hecho o evento.
Se dispondrá durante la noche del sábado y madrugada del domingo, un operativo especial y reforzado de patrullaje en la ciudad, a efecto de prevenir robos y resguardar la propiedad privada y la seguridad de los vecinos.
No estará permitido el ingreso de vendedores ambulantes ni la presencia de “trapitos” o “cuidacoches”, aplicándose en caso de contravención las penas dispuestas por las normativas vigentes.
Las medidas antes expuestas se suman otras acciones contempladas junto a escuelas, clubes e instituciones que participarán del evento.
A su vez, la municipalidad recuerda que la colaboración de los vecinos y la responsabilidad ciudadana, será un factor fundamental para disfrutar en orden y tranquilidad el evento.
