En el sur provincial

Villa Constitución: licitan la terminación del jardín de infantes de barrio San Cayetano

Con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se llevó a cabo la apertura de sobres para finalizar el edificio educativo, que tiene un 50 % de avance y estaba paralizado desde 2023, cuando las deudas frenaron su construcción.