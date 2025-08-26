Tragedia en la Isla de Wight

Reino Unido: un helicóptero se desplomó durante clase de vuelo y dejó tres muertos

El único sobreviviente fue trasladado en estado crítico a un hospital especializado. Las autoridades británicas ya iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras crecen las muestras de conmoción en la comunidad local.