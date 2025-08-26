Reino Unido: un helicóptero se desplomó durante clase de vuelo y dejó tres muertos
El único sobreviviente fue trasladado en estado crítico a un hospital especializado. Las autoridades británicas ya iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras crecen las muestras de conmoción en la comunidad local.
Un helicóptero se desplomó durante clase de vuelo y dejó tres muertos.
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida este lunes tras la caída de un helicóptero durante una clase de vuelo en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra. El aparato, un Robinson R44, se precipitó en un campo rural minutos después de despegar del aeropuerto de Sandown.
El siniestro ocurrió cerca de las 9:20 de la mañana, en las inmediaciones de las localidades de Shanklin y Ventnor.
La aeronave, operada por Northumbria Helicopters y matriculada como G-OCLV, realizaba una práctica de vuelo cuando perdió altitud abruptamente y se estrelló en una zona no habitada. En el lugar fallecieron tres de los cuatro ocupantes, mientras que el único sobreviviente fue trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Southampton, donde permanece en estado crítico.
Tragedia en la Isla de Wight.
Investigación en marcha
La Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) ya se encuentra trabajando en el sitio del accidente para determinar las causas que provocaron la caída del helicóptero. Las primeras imágenes muestran a la aeronave completamente destruida entre los arbustos de un campo cercano a la carretera A3020.
Fuentes del operador aéreo confirmaron que el vuelo era parte de una instrucción práctica y expresaron su pesar por lo ocurrido. Desde el gobierno local también se emitieron mensajes de solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que se pidió evitar circular por la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y los peritos.
Testigos presenciales relataron que el helicóptero giró bruscamente en el aire antes de desplomarse. La maniobra final del piloto habría evitado un impacto directo sobre viviendas, lo que posiblemente salvó más vidas.
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida.
Dolor en la comunidad
La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad local, acostumbrada a ver sobrevolar helicópteros de instrucción sobre la zona rural de la isla. Northumbria Helicopters puso a disposición un equipo de asistencia para acompañar a los familiares de las víctimas y colaborar con las autoridades en la investigación.
El helicóptero siniestrado es un modelo utilizado comúnmente para vuelos de entrenamiento y recreativos. Aunque este tipo de accidentes no son frecuentes en la región, el hecho revive el debate sobre los protocolos de seguridad en vuelos civiles de instrucción.
El trágico episodio en la Isla de Wight deja una vez más en evidencia los riesgos latentes en actividades de aviación ligera. Mientras avanza la investigación oficial para determinar qué provocó el desplome, la comunidad permanece en silencio y duelo por las vidas perdidas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.