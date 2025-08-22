Conflicto entre Kiev y Moscú

Europa, dividida sobre el envío de tropas a Ucrania

En la discusión sobre las comentadas "garantías de seguridad" reclamadas desde hace tiempo por el gobierno ucraniano, el presidente estadounidense Donald Trump le insistió a sus aliados con la idea de enviar fuerzas terrestres para asegurar un alto el fuego. ¿Qué países europeos están predispuestos a hacerlo y cuáles todavía muestran cierta resistencia?