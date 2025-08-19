Donald Trump descartó la recuperación de Crimea por parte de Ucrania
El mandatario estadounidense planteó un nuevo enfoque diplomático para resolver el conflicto con Rusia, proponiendo que Europa asuma un rol central en la defensa de Ucrania y promoviendo una cumbre con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski para avanzar hacia un acuerdo de paz. Sus declaraciones generaron inquietud en Kiev y tensión entre los aliados occidentales.
Donald Trump descartó la recuperación de Crimea por parte de Ucrania. Crédito: Reuters.
En declaraciones que podrían marcar un giro en la política exterior de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que es "imposible" que Ucrania recupere Crimea o que logre ingresar a la OTAN. Además, aseguró que no enviará tropas estadounidenses al conflicto, deslizando que Europa debería asumir un rol protagónico en la protección de Kiev.
Las afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva, donde Trump insistió en que la situación territorial de Crimea está resuelta de facto, y que no existe margen político ni militar para revertirla.
Según el mandatario, tanto su gobierno como anteriores administraciones han reconocido tácitamente que la anexión rusa de la península, en 2014, es una realidad que Ucrania no podrá revertir.
Trump también indicó que las intenciones de Ucrania de ingresar a la OTAN han sido históricamente una línea roja para Rusia. En este sentido, consideró que insistir en la ampliación de la alianza atlántica hacia el este solo intensifica las tensiones con Moscú.
Trump insistió en que la situación territorial de Crimea está resuelta de facto. Crédito: Reuters.
Sin intervención militar estadounidense
En un pasaje clave de sus declaraciones, Trump dejó en claro que su gobierno no enviará tropas estadounidenses a combatir en territorio ucraniano. Propuso que naciones europeas como Francia y Alemania lideren una eventual defensa de Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos desde una posición secundaria.
El mandatario se mostró partidario de que Europa tome mayor protagonismo en los asuntos de seguridad regional, al considerar que los conflictos en el continente deben ser abordados prioritariamente por sus propios actores.
Las declaraciones del presidente se producen en medio de reuniones diplomáticas en Washington, donde se discute la posibilidad de una cumbre entre Trump, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski. El objetivo de dicho encuentro sería avanzar en una hoja de ruta hacia la paz entre Rusia y Ucrania.
Durante estas gestiones, Trump reiteró su postura: Ucrania debería abandonar sus aspiraciones territoriales sobre Crimea y renunciar a ingresar en la OTAN, a cambio de garantías de seguridad que aún no fueron especificadas públicamente.
La posición del mandatario estadounidense fue recibida con cautela en Kiev. Crédito: Reuters.
Repercusiones en Ucrania y Europa
La posición del mandatario estadounidense fue recibida con cautela en Kiev, donde el gobierno de Zelenski mantiene como principio irrenunciable la soberanía sobre Crimea. Autoridades ucranianas insistieron en que cualquier acuerdo de paz debe basarse en la recuperación plena del territorio ocupado y en el respeto al derecho internacional.
En el ámbito europeo, las palabras de Trump generaron preocupación. Diversos líderes consideran que aceptar la anexión rusa de Crimea podría sentar un precedente peligroso para otros conflictos territoriales y debilitar los principios que rigen el orden internacional.
Las declaraciones de Donald Trump, al descartar la reincorporación de Crimea a Ucrania y la entrada de este país a la OTAN, marcan una postura clara en el tablero geopolítico. Al mismo tiempo, su negativa a enviar tropas y su llamado a una mayor implicancia europea podrían rediseñar el equilibrio estratégico en la región.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto, y las negociaciones en curso podrían definir el rumbo de los próximos meses.
