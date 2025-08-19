Sugiere que Europa debe liderar la defensa

Donald Trump descartó la recuperación de Crimea por parte de Ucrania

El mandatario estadounidense planteó un nuevo enfoque diplomático para resolver el conflicto con Rusia, proponiendo que Europa asuma un rol central en la defensa de Ucrania y promoviendo una cumbre con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski para avanzar hacia un acuerdo de paz. Sus declaraciones generaron inquietud en Kiev y tensión entre los aliados occidentales.