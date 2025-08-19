#HOY:

Un huracán de categoría 3 se dirige hacia la costa este de Estados Unidos

El poderoso fenómeno tropical, que se debilitó tras alcanzar categoría 5, amenaza con fuertes vientos y lluvias intensas a varios estados del este del país, mientras las autoridades mantienen la alerta y recomiendan extremar precauciones.

Crédito: REUTERS.
La costa este de Estados Unidos permanecía este martes en alerta ante la cercanía del huracán Erin, que previamente azotó varias islas del Caribe con intensas ráfagas y lluvias. Medios internacionales reportaron que la tormenta mantiene su peligrosidad mientras avanza hacia el norte.

Intensidad y trayectoria

En la madrugada del martes, Erin perdió algo de fuerza respecto a días anteriores, registrando vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami. En el informe anterior, los vientos alcanzaban 205 km/h. Las autoridades advierten que Erin “probablemente seguirá siendo un huracán mayor peligroso hasta mediados de la semana”.

Hurricane Erin, which is the first hurricane of the 2025 Atlantic season and has developed into a dangerous Category 4 hurricane, moves westward near Puerto Rico in a composite satellite image August 16, 2025. CIRA/NOAA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYEl huracán Erin, que es el primer huracán de la temporada atlántica de 2025 y ha sido degradado a categoría 3.

Se prevé que la tormenta se desplace entre las Bermudas y la costa este estadounidense durante los próximos días. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte y, aunque alcanzó brevemente la categoría 5 el fin de semana, se debilitó hasta quedar en categoría 3.

Temporada ciclónica intensa

La temporada de huracanes del Atlántico Norte se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre y se espera que este año sea más activa de lo normal. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su pronóstico de una temporada “superior a lo normal”, estimando entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.

