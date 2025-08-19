Un huracán de categoría 3 se dirige hacia la costa este de Estados Unidos
El poderoso fenómeno tropical, que se debilitó tras alcanzar categoría 5, amenaza con fuertes vientos y lluvias intensas a varios estados del este del país, mientras las autoridades mantienen la alerta y recomiendan extremar precauciones.
El huracán Erin, que es el primer huracán de la temporada atlántica de 2025 y ha sido degradado a categoría 3.Crédito: REUTERS.
La costa este de Estados Unidos permanecía este martes en alerta ante la cercanía del huracán Erin, que previamente azotó varias islas del Caribe con intensas ráfagas y lluvias. Medios internacionales reportaron que la tormenta mantiene su peligrosidad mientras avanza hacia el norte.
En la madrugada del martes, Erin perdió algo de fuerza respecto a días anteriores, registrando vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami. En el informe anterior, los vientos alcanzaban 205 km/h. Las autoridades advierten que Erin “probablemente seguirá siendo un huracán mayor peligroso hasta mediados de la semana”.
Se prevé que la tormenta se desplace entre las Bermudas y la costa este estadounidense durante los próximos días. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte y, aunque alcanzó brevemente la categoría 5 el fin de semana, se debilitó hasta quedar en categoría 3.
Temporada ciclónica intensa
La temporada de huracanes del Atlántico Norte se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre y se espera que este año sea más activa de lo normal. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su pronóstico de una temporada “superior a lo normal”, estimando entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.
