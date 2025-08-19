Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa: qué pide y qué dijo cada uno en las negociaciones

Este lunes se llevó a cabo la segunda instancia de las negociaciones directas en busca de la paz y cese al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego del encuentro directo entre Donald Trump y Vladimir Putin el viernes pasado.
Zelensky, la Unión Europea y Reino Unido fueron recibidos en la Casa Blanca con llamada de Trump a Putin de por medio.
Se trata de un nuevo capítulo porque la recepción en la Casa Blanca del Ucrania Volodimir Zelensky, presidentes centrales de la Unión Europea, mandatarios de la Unión Europea, de la OTAN y el primer ministro de Reino Unido, se vio interrumpida por una llamada telefónica del anfitrión con su par ruso.
Todas las partes remarcaron supuestos avances en la discusión, pero aún no establecieron lineamientos precisos ni nuevas fechas para, por ejemplo, la segunda cumbre Trump - Putin.
El invasor e iniciador de la guerra en el plano bélico fue Moscú, argumentando que parte del territorio actual de Ucrania y del ya tomado, pertenece a su nación, y alegando que las intenciones de Kiev de sumarse a la OTAN representaban un riesgo para ellos.
Desde allí, parte el análisis de la lenta guerra que ya lleva más de tres años y las pretensiones presentadas en los últimos días por Putin.
El pedido concreto incluye la no adhesión de Ucrania a la OTAN y la anexión a Rusia de las regiones de Donetsk y Luhansk, como así también el aval a la inclusión de la península de Crimea. Previo al viernes, Putin incluía Kherson y Zaporizhzhia, dejando sólo como opción la detención de la línea de fuego en dichas regiones.
Además, exigen que tropas europeas no se desplieguen en territorio ucraniano ni que continúe el flujo de armas e inteligencia que aporta Washington.
Uno de los principales reclamos, en misma línea que Europa, es el corrimiento en la centralidad de la discusión, dejando en plano principal a Rusia, quién solicita los puntos de acuerdo, y con Estados Unidos regulando las exigencias en cuestión, las cuáles luego llegan procesadas al resto de involucrados.
No hubo declaraciones directas de Zelensky tras la reunión respecto a sus pedidos, pero previamente ya indicó que Ucrania no pretende ceder territorio y mantiene su interés por “protección” por parte de Estados Unidos.
El acuerdo de seguridad en cuestión, según Financial Times, contempla la compra de armas estadounidenses por parte de Ucrania por unos 100.000 millones de dólares, como propuesta presentada por Zelensky.
Sobre la reunión en la Casa Blanca este lunes, el presidente ucraniano manifestó que es "paso significativo" hacia una paz con garantías de seguridad para su país. "Fue verdaderamente un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo", publicó en su cuenta oficial de X.
"Ya estamos trabajando en el contenido concreto de esas garantías de seguridad. Hoy continuaremos la coordinación con los líderes", agregó el mandatario ucraniano que ya se posiciona en favor de sentarse en una mesa cara a cara a negociar con Putin.
El magnate dos veces presidente estadounidense quedó lejos de las 24 horas establecidas en campaña para poner fin a la guerra, pero mantiene su rol de balanza en las negociaciones. Parte de las condiciones las sigue imponiendo.
Su ida y vuelta genera mayor incomodidad en Europa. A pesar de las sanciones que se sostienen sobre el Kremlin y el reciente “enojo” de Trump con Putin por ralentizar la discusión, el acercamiento personal entre los dos líderes está latente. Este aspecto no deja de ser relevante ya que este lunes Emmanuel Macron (Francia) reveló parte de las palabras de Donald sobre Vladimir: "Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí. Aunque suene descabellado".
Incluso, según el Kremlin, la llamada telefónica en plena reunión con “el bando europeo” fue solicitada por el propio Trump, donde ambos “se pronunciaron a favor de continuar las negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania".
"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump en base al plan de futuro y agregó: "Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo".
"Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania", detalló sobre el encuentro de este lunes en el que hizo nuevamente de “local”.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, fueron los otros invitados a la Casa Blanca este lunes.
Su postura tras el encuentro fue cautelosa, pero con mejor balance que en la previa a la cumbre de Alaska, donde no había expectativas positivas para Europa.
El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró tras la reunión que hay "progresos reales" y un "verdadero sentimiento de unidad", mientras que Von der Leyen, aseguró que todas las partes están trabajando juntas por "una paz duradera y duradera."
El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que "el camino se encuentra abierto ahora" para detener los combates, pero que los próximos pasos son más complicados. "No quiero ocultar que no estaba seguro de que fuera a salir así; podría haber salido de otra manera", comentó. "Pero mis expectativas no solo se han cumplido, sino que se han superado".
Emmanuel Macron, presidente de Francia, alertó a sus pares sobre la naturaleza de Putin, acusándolo de ser un "depredador", un "ogro ante nuestras puertas" y una "fuerza desestabilizadora". "Putin rara vez ha cumplido sus compromisos. Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder", agregó el galo.
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, aseguró que no se discutieron nuevos trazados de fronteras: “"La situación es que Estados Unidos y algunos otros países han dicho que se oponen a la adhesión de Ucrania a la OTAN. La posición oficial de la OTAN desde la cumbre de 2024 es que existe un camino irreversible para que Ucrania se incorpore a la OTAN".
