Hungría denunció un ataque ucraniano al oleoducto Druzhba
El gobierno húngaro acusó a Ucrania de dañar una estación clave del oleoducto Druzhba, lo que provocó la suspensión del suministro de petróleo desde Rusia. El hecho fue calificado como una amenaza directa a la seguridad energética del país
Hungría denunció un ataque ucraniano al oleoducto Druzhba. Crédito: @TuiteroSismico
Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, denunció que un ataque atribuido a Ucrania alcanzó una estación transformadora del oleoducto Druzhba, infraestructura clave que transporta petróleo ruso hacia Europa Central. Como consecuencia directa del incidente, se interrumpió el flujo de crudo hacia Hungría y Eslovaquia.
La estación afectada, ubicada en territorio ucraniano, quedó inoperativa tras el ataque, lo que provocó una paralización inmediata del transporte. Szijjártó expresó su indignación ante lo ocurrido y calificó la situación como “inaceptable”, al considerar que pone en riesgo la estabilidad energética de su país.
El gobierno húngaro acusó a Ucrania de dañar una estación clave del oleoducto Druzhba. Crédito: Reuters.
Impacto regional
El titular de Exteriores húngaro afirmó que recibió la confirmación del incidente por parte del viceministro de Energía de Rusia, Pavel Sorokin, quien aseguró que técnicos ya trabajan en el lugar. Sin embargo, no hay una estimación concreta sobre cuándo podría restablecerse el suministro.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, evitó confirmar la autoría del ataque. En su declaración pública señaló que Ucrania no comenzó esta guerra, deslindando cualquier responsabilidad directa en el hecho.
Hungría mantiene una posición particular dentro de la Unión Europea respecto a su vínculo energético con Rusia. A diferencia de otros países del bloque, continúa comprando petróleo y gas ruso, principalmente a través del sistema Druzhba.
El reciente ataque representa un nuevo episodio en la escalada de tensiones en Europa del Este, y pone de relieve los riesgos geopolíticos que enfrenta el abastecimiento de combustibles en la región.
La empresa energética húngara MOL, encargada de la distribución local, no emitió comentarios oficiales hasta el momento. Tampoco lo hicieron operadores clave como Transpetrol en Eslovaquia o el Ministerio de Defensa ucraniano.
Dependencia energética y contexto. Crédito: @TuiteroSismico
Tensiones políticas entre Budapest y Kiev
La relación entre Hungría y Ucrania atraviesa una etapa de alta tensión. Budapest ha sido uno de los pocos gobiernos europeos que mantuvo una postura ambigua respecto a la guerra, resistiéndose a sancionar al Kremlin y bloqueando reiteradas veces el envío de ayuda militar desde la Unión Europea a Kiev.
Esta actitud ha generado malestar en el gobierno ucraniano, que acusa a Hungría de actuar como un aliado tácito de Moscú. El incidente con el oleoducto ocurre en un clima de desconfianza mutua y recrudece el enfrentamiento diplomático entre ambos países.
La interrupción del oleoducto Druzhba tras el ataque denunciado por Hungría expone la fragilidad de la infraestructura energética en medio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Para Budapest, el episodio no solo representa un corte de suministro, sino una advertencia sobre las consecuencias de su dependencia del petróleo ruso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.