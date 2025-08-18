Tensión política

Hungría denunció un ataque ucraniano al oleoducto Druzhba

El gobierno húngaro acusó a Ucrania de dañar una estación clave del oleoducto Druzhba, lo que provocó la suspensión del suministro de petróleo desde Rusia. El hecho fue calificado como una amenaza directa a la seguridad energética del país