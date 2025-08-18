El juicio a Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre y prevén 27 horas de análisis de pruebas

El Supremo Tribunal Federal de Brasil fijó la fecha para el inicio del juicio oral contra el expresidente, en un proceso que podría extenderse durante varias jornadas. En caso de condena, el exmandatario enfrentaría una pena de hasta 40 años de prisión.