Lula da Silva volvió a posicionarse contra Estados Unidos luego de acusaciones de Trump

El presidente de Brasil aseguró que su país "no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense".

Luiz Inacio Lula da Silva. Crédito: REUTERS/Adriano Machado
 12:06

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el país no se arrodillará ante Estados Unidos, y calificó de falsa la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que Brasil es un mal socio comercial.

¿A qué hora se reúnen Donald Trump y Vladimir Putin?

"Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense", expresó Lula da Silva durante un evento en el estado de Pernambuco.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony of signing a provisional measure establishing an initial set of actions to mitigate the economic impact due to U.S. President Donald Trump's decision to raise import tariffs on Brazilian products to up to 50%, at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, August 13, 2025. REUTERS/Adriano Machado REFILE- CORRECTING FROM "BY UP TO 50%" TO "TO UP TO 50%".Luiz Inacio Lula da Silva. Crédito: REUTERS/Adriano Machado

Trump afirmó este jueves que Brasil es un "pésimo socio comercial" y llamó al proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro una "ejecución política".

Por su parte, Lula da Silva afirmó que la "democracia está juzgando a Bolsonaro" y que Trump sería juzgado por el poder judicial brasileño si la invasión al Congreso de Estados Unidos hubiera ocurrido en Brasil.

El régimen de Nicolás Maduro "es una organización criminal"

"Lo que le preocupa a Trump es que, como recordarán, su discurso es como el del otro de aquí, que las elecciones no eran serias, que no podía perder", dijo Lula.

En diálogo con periodistas este jueves en la Casa Blanca, Trump volvió a atacar a Brasil al ser preguntado sobre los aranceles aplicados a los países de América Latina.

U.S. President Donald Trump waves while boarding Air Force One, as he departs for Alaska to meet with Russian President Vladimir Putin to negotiate for an end to the war in Ukraine, from Joint Base Andrews in Maryland, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

"Brasil ha sido un pésimo socio comercial en términos de aranceles; como saben, ellos nos cobran aranceles enormes, mucho, mucho más grandes que los que nosotros cobramos, y, básicamente, nosotros ni siquiera estábamos cobrando nada", dijo.

Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el país sudamericano tiene un déficit en su relación comercial con Estados Unidos desde 2009.

