¿A qué hora se reúnen Donald Trump y Vladimir Putin?

Este viernes se llevará a cabo la esperaba cumbre entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, su par de Rusia, en el marco del comienzo de negociaciones directas por la guerra en Ucrania.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se sientan cara a cara este viernes para iniciar las conversaciones de paz por Ucrania.
Sin Volodymir Zelenski ni representantes europeos sobre la mesa, Alaska, estado estadounidense, pero de un vasto historial de relaciones entre ambas naciones, será la sede.
En plena temporada alta de turismo y con el drama del deshielo de por medio, el punto elegido es la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, al sureste del estado.
Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.
El encuentro arrancará a las 11:00 hora local (22:00 hora de Moscú, 19:00 GMT), las 16:00 en horario argentino.
Será una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.
Trump declaró el jueves que su encuentro con Putin será importante tanto para Rusia como para EE.UU. "Creo que será una buena reunión. Pero la reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo mismo, y quizás invitemos a algunos líderes europeos, quizás no", detalló.
El inquilino de la Casa Blanca admitió que la crisis ucraniana resultó ser más difícil de lo que había pensado. En otros términos, afirmó que en los últimos seis meses resolvió "seis guerras". "Y estoy muy orgulloso de ello. Pensé que la más fácil sería esta. De hecho, es la más difícil", reconoció Trump.
La cumbre de Alaska podría contribuir a 'reiniciar' las relaciones entre Rusia y EE.UU., declaró este jueves Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.
"Bueno, creo que el diálogo es muy importante. Y creo que es una reunión muy positiva para el mundo, porque durante la Administración [del expresidente de EE.UU. Joe] Biden no hubo diálogo", afirmó el enviado ruso a CNN. Según Dmítriev, "es muy importante escuchar la postura rusa directamente". "Y también es una oportunidad para, en cierto modo, 'reiniciar' las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, si la reunión resulta exitosa", concluyó.
