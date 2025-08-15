#HOY:

¿A qué hora se reúnen Donald Trump y Vladimir Putin?

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se sientan cara a cara este viernes para iniciar las conversaciones de paz por Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia, en 2018REUTERS/Kevin Lamarque
 10:52
Por: 

Este viernes se llevará a cabo la esperaba cumbre entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, su par de Rusia, en el marco del comienzo de negociaciones directas por la guerra en Ucrania.

Mirá tambiénRusia denunció un ataque ucraniano con drones en Belgorod

Sin Volodymir Zelenski ni representantes europeos sobre la mesa, Alaska, estado estadounidense, pero de un vasto historial de relaciones entre ambas naciones, será la sede.

Demonstrators hold placards during a protest in solidarity with Ukraine, ahead of the meeting between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, in Anchorage, Alaska, U.S., August 14, 2025. REUTERS/Nathaniel WilderSolidaridad con Ucrania en Anchorage, Alaska. Crédito: REUTERS/Nathaniel Wilder

En plena temporada alta de turismo y con el drama del deshielo de por medio, el punto elegido es la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, al sureste del estado.

Mirá tambiénQué esperar de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.

A qué hora es

El encuentro arrancará a las 11:00 hora local (22:00 hora de Moscú, 19:00 GMT), las 16:00 en horario argentino.

Cuál será la metodología

Será una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.

La postura de Estados Unidos

Trump declaró el jueves que su encuentro con Putin será importante tanto para Rusia como para EE.UU. "Creo que será una buena reunión. Pero la reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo mismo, y quizás invitemos a algunos líderes europeos, quizás no", detalló.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks about his summit meeting with Russian President Vladimir Putin as he begins a meeting with members of the U.S. Congress at the White House in Washington, July 17, 2018. REUTERS/Leah Millis/File Photo eeuu washington donald trump presidente de eeuuDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Leah Millis

El inquilino de la Casa Blanca admitió que la crisis ucraniana resultó ser más difícil de lo que había pensado. En otros términos, afirmó que en los últimos seis meses resolvió "seis guerras". "Y estoy muy orgulloso de ello. Pensé que la más fácil sería esta. De hecho, es la más difícil", reconoció Trump.

La postura de Rusia

La cumbre de Alaska podría contribuir a 'reiniciar' las relaciones entre Rusia y EE.UU., declaró este jueves Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

Russian President Vladimir Putin holds a meeting with members of Russia's top leadership, as well as representatives of the government and presidential administration, in preparation for the upcoming Russia-US summit in Alaska, at the Kremlin in Moscow, Russia August 14, 2025. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Vladimir Putin. Crédito: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

"Bueno, creo que el diálogo es muy importante. Y creo que es una reunión muy positiva para el mundo, porque durante la Administración [del expresidente de EE.UU. Joe] Biden no hubo diálogo", afirmó el enviado ruso a CNN. Según Dmítriev, "es muy importante escuchar la postura rusa directamente". "Y también es una oportunidad para, en cierto modo, 'reiniciar' las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, si la reunión resulta exitosa", concluyó.

#TEMAS:
Ucrania
Rusia
Estados Unidos
Donald Trump
Vladimir Putin

