Daños y heridos

Rusia denunció un ataque ucraniano con drones en Belgorod

Un dron lanzado desde Ucrania impactó este miércoles un edificio del gobierno regional en la ciudad rusa de Belgorod. El ataque dejó al menos tres civiles heridos, entre ellos un hombre en estado crítico. Las autoridades rusas aseguran que se trata de un intento de sabotaje previo a la cumbre entre Putin y Trump.