Rusia denunció un ataque ucraniano con drones en Belgorod
Un dron lanzado desde Ucrania impactó este miércoles un edificio del gobierno regional en la ciudad rusa de Belgorod. El ataque dejó al menos tres civiles heridos, entre ellos un hombre en estado crítico. Las autoridades rusas aseguran que se trata de un intento de sabotaje previo a la cumbre entre Putin y Trump.
Rusia denunció un ataque ucraniano con drones en Belgorod. Crédito: Reuters.
El gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, confirmó que un dron alcanzó un edificio gubernamental en la ciudad capital del óblast. Como resultado del ataque, tres personas resultaron heridas: un hombre que perdió una pierna, su esposa que sufrió quemaduras en el antebrazo, y un tercer civil afectado por metralla y barotrauma.
También se reportó la destrucción de un vehículo y daños materiales en el edificio afectado. Las autoridades locales trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la región para recibir atención urgente.
Una ofensiva en aumento
Según datos oficiales rusos, en las últimas 24 horas se registraron más de 170 intentos de ataques con drones por parte de Ucrania contra la región de Belgorod. De esos, al menos 32 impactaron directamente en la ciudad capital, dañando infraestructuras gubernamentales, diez departamentos y trece vehículos.
Además de la capital regional, también se reportaron heridos y daños en las localidades de Valuiki, Graivoron y Shebekino, donde se intensificaron los esfuerzos de evacuación.
La defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, calificó el ataque como una violación grave del derecho internacional humanitario. Afirmó que este tipo de acciones podrían estar dirigidas a desestabilizar la situación política, justo en la antesala de la cumbre bilateral entre Vladimir Putin y Donald Trump, prevista para este viernes en Alaska.
El ataque con drones en Belgorod vuelve a poner en foco la escalada del conflicto en la frontera ruso-ucraniana. Con víctimas civiles y daños a estructuras estatales, el gobierno ruso advierte que este tipo de acciones podrían comprometer seriamente los avances diplomáticos que se esperan en la próxima cumbre internacional.
Tensión creciente en la frontera
La región de Belgorod, ubicada al suroeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión desde el inicio del conflicto. En los últimos meses, los ataques con drones y artillería se han intensificado, afectando tanto a objetivos militares como civiles.
Esta escalada ha provocado el desplazamiento de miles de personas y ha obligado a las autoridades rusas a reforzar sus sistemas de defensa aérea en la zona.
El contexto internacional también se ve afectado por este tipo de ofensivas. Moscú sostiene que los ataques no solo buscan debilitar sus posiciones en el terreno, sino también condicionar el clima de las negociaciones internacionales.
La cumbre entre Putin y Trump, prevista para los próximos días, se presenta como una instancia clave en medio de un escenario cada vez más volátil. Desde el Kremlin se insiste en que los ataques buscan desestabilizar esa instancia de diálogo y posicionar a Ucrania en una postura más agresiva frente a sus aliados occidentales.
