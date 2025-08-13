#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El destino de Ucrania

Qué esperar de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

Estados Unidos y Rusia vuelven a hablar de forma directa con Europa expectante por el rol que cumplirán en los eventuales acuerdos.

Objetos de regalo con los rostros de Vladimir Putin y Donald Trump en un comercio de Moscú, Rusia. Crédito: REUTERS/Yulia Morozova
 9:01
Por: 

El sábado se definió fecha y lugar para la esperada reunión entre Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y Donald Trump, su par de los Estados Unidos de América, en el marco de las negociaciones por la guerra en Ucrania.

El diálogo diplomático entre ambos países comenzó a restablecerse en el primer cuatrimestre de este 2025, luego de tres años sin interacción directa formal, concluyendo con el arribo de Steve Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos al Medio Oriente, a Moscú, donde se sentaron las bases de la cumbre.

Mirá tambiénZelenski exige ser parte de la cumbre entre Putin y Trump

Sin detalles del temario, la logística ni la localización específica, el encuentro de este viernes 15 de agosto es el puntapié inicial de un eventual acuerdo que deberá contemplar varias aristas: la hostilidad sin freno en la zona de conflicto, la presión de Trump en otros acuerdos de paz, la posibilidad de mayor avance ruso y el temor de Europa por su exclusión de la firma.

(250806) -- MOSCU, 6 agosto, 2025 (Xinhua) -- El presidente ruso, Vladimir Putin (i), sostiene conversaciones con el enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Witkoff, en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. (Xinhua/Oficina de Prensa del Kremlin) (ah) (ra) (vf)El presidente ruso, Vladimir Putin, con el enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Witkoff, en el Kremlin. Crédito: Xinhua/Oficina de Prensa del Kremlin

Con un repaso sobre estos elementos, Joaquín Bernardis, miembro del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), habló en CyD Litoral.

Las pérdidas de Putin y las victorias de Trump

El cruce entre los dos líderes se dará tras unos meses en los que Donald Trump abrochó una serie de triunfos diplomáticos que se traducen en derrotas directas de Vladimir Putin.

Rusia ha perdido terreno en su influencia sobre Medio Oriente y Asia Central. El cambio de régimen en Siria impactó en una salida del Kremlin, que a su vez afectó a Irán, un aliado regional. Cómo si fuera poco, la firma de paz entre Armenia y Azerbaiyán se dio en Washington, dando paso a su vez una intervención directa del gobierno de Trump en la construcción del corredor libre.

“Esto marca dos victorias que tuvo Trump. La primera fue en su momento con Siria, bien, con este cambio de régimen que, con Ahmed Huseín al-Charaa logró mover a los rusos de ese de esa parte de Medio Oriente y ahora se fueron los rusos también de Armenia. Está perdiendo proyección internacional Rusia”, resaltó Bernardis.

(250811) -- WASHINGTON, 11 agosto, 2025 (Xinhua) -- El presidente estadounidense, Donald Trump (c), habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Trump anunció el lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley y el orden, así como la seguridad pública en Washington D.C. (Xinhua/Hu Yousong) (rtg) (ah) (ce)El presidente estadounidense, Donald Trump. Crédito: Xinhua/Hu Yousong

Sobre la reunión, el especialista la describió como “bastante exploratoria”, indicando que cada parte deberá ceder en sus pretensiones y que difícilmente se llegue a puerto en la primera jornada.

“Ya Donald Trump dijo que va a haber intercambio de territorio. Rusia por lo menos lo que dijo Trump, es que va a tener que ceder esas pretensiones del 20% del territorio. Y Ucrania potencialmente tiene que ceder territorio”, aclaró Bernardis.

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on economic issues in Moscow, Russia, August 12, 2025. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Vladimir Putin, presidente de Rusia. Crédito: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

El peso con el que cuenta el inquilino de la Casa Blanca por su condición específica de líder y por el historial reciente de triunfos, servirán para eventuales presiones para ambos actores directos de la guerra. Kiev ya ha cedido hace pocos meses con legislaciones en favor de Washington respecto a sus tierras raras.

La extensión del periodo de guerra podría llegar también por intención del lado ruso. El licenciado en Relaciones Internacionales remarcó que Rusia esta en su “momentum” y agregó: “Está avanzando en el territorio ucraniano. Paso lento, pero está avanzando. Si ven que cierran los números en el Ministerio de Defensa Ruso y para Putin, podrían extender un poco más la guerra, conquistar un poco más de territorio y tener mejor posición negociadora a fin de año”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a press conference on the first day of the two-day Ukraine Recovery Conference (URC2025), on plans for the reconstruction of Ukraine, in Rome, Italy, July 10, 2025. REUTERS/Guglielmo MangiapaneVolodymyr Zelenskiy, presidente de Rusia. Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

“Rusia está avanzando en el terreno, entonces no tiene tantos incentivos para sentarse a negociar hoy, al menos que las sanciones que ponga Estados Unidos lo afecten, pero en estos últimos dos años y medio, casi tres, no no afectó demasiado”, agregó el columnista.

Zelensky y la Unión Europea

Sobre el papel que tomará el presidente de Ucrania, Volodmy Zelensky, Bernardis destacó que Trump “no tuvo mucha expectativa esta reunión, por eso tampoco invitó a Zelensky”.

El mandatario ucraniano, sostenido en el poder por el contexto de guerra de su país, ha sido víctima del ida y vuelta del magnate estadounidense, que incluyó episodios como la particular reunión en el Salón Oval que contó con una televisada humillación junto al vice J.D Vance.

Mirá tambiénAlemania anuncia conversaciones urgentes de Trump con Zelenski y líderes europeos

Europa ha manifestado su preocupación por la eventual exclusión de su aliado estratégico en el conflicto y posible pérdida de influencia, considerando que uno de los argumentos iniciales de Putin para iniciar la invasión recayó en la intención de adhesión a la OTAN y Unión Europea.

“Este miércoles en teoría va a haber un llamado con los líderes europeo y Zelensky como para tranquilizarlos. Están muy preocupados cruzando el charco porque es una reunión en la que en la mesa no va a estar sentado un representante europeo ucraniano”, reforzó Bernardis y agregó: “Hay bastante bastante preocupación del lado europeo por la sesión territorial que dijo Donald Trump. Bien, eso despertó revuelos”.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ex presidenta estonia y vividora del temor de la frontera rusa, es una de las funcionarias más efusivas en la crítica a este encuentro. “Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y la UE, dado que es un asunto concerniente a la seguridad de Ucrania y de toda Europa”, declaró en la semana.

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas walks, on the day of a meeting on the latest developments in Ukraine and security in Europe, at Villa Madama in Rome, Italy, June 12, 2025. REUTERS/Guglielmo MangiapaneLa jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Este martes, Kallas profundizó al ser la voz del drama europeo: “Está claro que Putin solo finge negociar. Solo busca una fotografía diplomática con Trump”.

Respecto al plano futuro de la discusión, Bernardis expresó: “Lo ideal sería que en la segunda estén presente ambas partes. Funcionarios de alto nivel, tanto ucranianos como rusos.”

Declaración conjunta

Los 16 jefes de Estado de los países miembros de la Unión Europea han firmado este martes un documento afirmando que Ucrania debe decidir por sí misma su futuro.

“El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, indica la declaración conjunta y agrega: “Las negociaciones significativas sólo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades”.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Rusia
Estados Unidos
Ucrania
Videos
Vladimir Putin
Donald Trump

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro