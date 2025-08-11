Alemania anuncia conversaciones urgentes de Trump con Zelenski y líderes europeos
El propio vocero del canciller alemán Friedrich Merz fue quien hizo la confirmación oficial de estas tratativas, organizadas por Berlín para centrar la atención en "los preparativos de posibles negociaciones de paz" entre las partes en conflicto. El miércoles está prevista la tan esperada y para muchos determinante reunión entre el líder de la Casa Blanca y el jefe del Kremlin.
El canciller alemán Freidrich Merz junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, sumados a líderes de países europeos (de la OTAN y de la Unión Europea), discutirán sobre la invasión rusa de Ucrania este miércoles, dos días antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense y su par ruso, Vladímir Putin.
Así lo anunció este lunes a través de unb comunicado el portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, Setefan Kornelius, a la vez que aclaró que estas "conversaciones", organizadas por iniciativa de Berlín en varios grupos temáticos, se centrarán en "los preparativos para posibles negociaciones de paz".
El presidente estadounidense Donald Trump. Reuters.
Asuntos "relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad", así como "posibles acciones adicionales" para "ejercer presión sobre Rusia", también formarán parte de la agenda. Como es de público conocimiento, Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que le "pedirá a Putin que acabe con su invasión a Ucrania".
Y ese en este contexto en el que la UE reunió de urgencia a sus ministros de Relaciones Exteriores para intentar influir en las negociaciones previstas para el viernes en Alaska entre los líderes de la Casa Blanca y el Kremlin sobre la guerra en Ucrania, las que suscitan "temores de un acuerdo en detrimento de Kiev".
Los europeos han intensificado sus contactos y se han esforzado por formar un frente unido en apoyo a Ucrania desde el anuncio de la cumbre entre los dos líderes mundiales. Trump declaró este lunes que espera tener una "conversación constructiva" con su homólogo ruso.
"Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré: tienes que ponerle fin a esta guerra", declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca. Pero también expresó su descontento con Zelenski por descartar concesiones territoriales a Rusia.
Zelenski podría asisitir a cumbre en Alaska
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo el domingo que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski podría asistir a la cita entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, mientras líderes europeos presionan para que Kiev participe en las negociaciones.
Whitaker respondió a una pregunta en CNN sobre si Zelenski podría o no estar el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Reuters.
"Si, yo ciertamente creo que es posible", dijo. "No puede haber un acuerdo en el que cada una de las partes involucradas no esté de acuerdo. Y obviamente terminar con esta guerra es una alta prioridad". La cumbre entre Trump y Putin, sin Zelenski, ha generado inquietud sobre si un acuerdo exigiría a Kiev hacer concesiones territoriales, lo que rechaza la Unión Europea.
En una intensa agenda diplomática, Zelenski habló por teléfono con trece mandatarios en tres días, incluyendo los principales apoyos de Kiev: Alemania, Francia y Reino Unido. El canciller alemán Merz dijo el domingo que él espera y asume que Zelenski iría a la cita en Alaska.
Decenas de miles de personas han muerto en la guerra Ucrania desde que Rusia lanzó una invasión el 24 de febrero de 2022, y millones han tenido que huir de sus hogares.
El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración afirmando que "solo un enfoque que combina diplomacia activa, apoyo a Ucrania y presión sobre la Federación Rusa" podrá poner fin a la guerra.
"Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania" y "estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania" así como "manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", indicaron los líderes europeos.
Los firmantes
Entre los firmantes de la declaración figuran el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
