Previas al encuentro con Putin

Alemania anuncia conversaciones urgentes de Trump con Zelenski y líderes europeos

El propio vocero del canciller alemán Friedrich Merz fue quien hizo la confirmación oficial de estas tratativas, organizadas por Berlín para centrar la atención en "los preparativos de posibles negociaciones de paz" entre las partes en conflicto. El miércoles está prevista la tan esperada y para muchos determinante reunión entre el líder de la Casa Blanca y el jefe del Kremlin.