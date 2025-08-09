#HOY:

Zelenski exige ser parte de la cumbre entre Putin y Trump

Las decisiones sobre la guerra en Ucrania que se tomen sin la participación de Kiev "nacen muertas", dijo el presidente ucraniano.

"Todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo Zelenski en su mensaje, en inglés, publicado en X.
 15:24

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reaccionó a la noticia de que los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán el próximo viernes y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania "nacen muertas".

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió este sábado a través de las redes sociales el presidente ucraniano, quien reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como había sugerido Trump.

Reclamos

El presidente ucraniano se refería así a la reunión que el presidente estadounidense y su homólogo ruso preparan en Alaska el 15 de agosto para intentar poner fin a ese conflicto. "Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo Zelenski en su mensaje, en inglés, publicado en X.

Participación

El presidente ucraniano había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.

#TEMAS:
Ucrania
Rusia
Vladimir Putin
Donald Trump
Volodímir Zelenski​

