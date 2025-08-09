Un adolescente de 17 años abre fuego en Times Square y deja un saldo de tres personas heridas

Tres personas resultaron heridas, aunque se encuentran en estado estable, después de que un adolescente de 17 años abriera fuego en Times Square, uno de los puntos más turísticos de Nueva York. El incidente, que tuvo lugar la madrugada de este sábado, se originó a raíz de una disputa. El sospechoso ha sido detenido.
Según un portavoz de la policía, el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. (hora local). Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue.
Pánico
Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 y otro de 65 años recibieron disparos en las piernas. Las autoridades han confirmado que se encuentran estables.
Tras el incidente, la policía detuvo al adolescente y recuperó el arma de fuego. El sospechoso aún no ha sido acusado formalmente.
El tiroteo provocó el cierre de tramos de Broadway y la Séptima Avenida, y una gran presencia policial se desplegó en la zona.
El debate sobre el control de armas
Este tiroteo reaviva el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. A pesar de que Nueva York cuenta con leyes más estrictas que otros estados, la facilidad para conseguir armas de fuego sigue siendo un problema recurrente.
El incidente se produce poco después de otro ataque mortal en Manhattan a finales de julio, donde un hombre mató a cuatro personas antes de suicidarse, lo que supuso el ataque más mortífero en la ciudad en 25 años.
A pesar de que los índices de criminalidad en Nueva York han disminuido significativamente desde los años 90, la violencia armada sigue siendo una preocupación constante y un tema de debate a nivel nacional.
