Bomberos luchan por contener el incendio de 2.000 hectáreas en Los Ángeles

Un incendio forestal inició el jueves por la tarde en las montañas al norte de Los Ángeles y rápidamente se extendió sobre más de 2.000 hectáreas. Esta emergencia obligó a evacuar a unas 2.700 personas, mientras otras 14.000 permanecían en alerta por el peligro inminente. Las llamas avanzaron de manera explosiva, impulsadas por el calor extremo y vientos secos y racheados.
El fuego, conocido como incendio Canyon, consumió más de 4.800 acres (alrededor de 2.000 hectáreas) en pocas horas. Según Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, las llamas arrasaron con al menos dos estructuras. En solo una hora, el fuego devoró un área equivalente a un campo de fútbol cada dos segundos, mostrando la velocidad de propagación.
Bomberos combaten el incendio en zona montañosa. Crédito: Xinhua.
Este incendio se desarrolla al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, cerca del límite entre los condados de Ventura y Los Ángeles. El avance descontrolado ha generado gran preocupación por la cercanía a zonas pobladas y áreas de alto valor natural. La situación es especialmente crítica por la topografía escarpada y el terreno accidentado.
Respuesta y combate
Para contener el fuego, se desplegaron más de 400 bomberos apoyados por helicópteros y aviones que realizan constantes vuelos de descarga de agua. Este gran despliegue fue clave para lograr contener el incendio en un 25% para la tarde del viernes, según confirmaron las autoridades. Los esfuerzos en tierra y aire se enfocan en frenar el avance hacia zonas vulnerables.
El trabajo de los equipos no solo es físico sino estratégico, ya que deben combatir las llamas en un terreno que dificulta el acceso. Además, deben lidiar con la rapidez del fuego y su comportamiento errático, producto de los vientos variables y el calor intenso. Por eso, el control total del incendio aún es un desafío.
Recursos aéreos y terrestres en acción. Crédito: REUTERS.
El incendio Canyon no es el único que afecta la región. En el centro de California, el incendio Gifford, ya el mayor del año en el estado, avisa sobre la grave situación que atraviesa la zona por el aumento de incendios y su magnitud. La atención se divide entre estas emergencias que ponen a prueba los recursos y la capacidad de respuesta.
Condiciones climáticas adversas
Las condiciones meteorológicas no colaboran con los equipos de emergencia. Durante el jueves, las temperaturas alcanzaron los 38 grados Celsius, mientras la humedad se mantenía extremadamente baja, alrededor del 15%. Estos factores crean un ambiente ideal para que el fuego se propague con rapidez y dificulta su control.
Clima extremo dificulta control del fuego. Crédito: Xinhua.
El viento, proveniente del sur y suroeste, presenta ráfagas intensas que empujan las llamas hacia nuevas áreas, haciendo más peligroso el trabajo de contención. Los bomberos calificaron la jornada como una batalla constante contra un fuego agresivo que exige esfuerzos máximos y coordinación permanente.
Durante la noche, las temperaturas descendieron, permitiendo a los equipos realizar ataques más directos contra el incendio. Este alivio temporal fue crucial para lograr avances significativos y evitar que el fuego se expandiera aún más. Sin embargo, la sequedad del combustible vegetal mantiene el riesgo latente.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el clima soleado, caluroso y seco continuará en los próximos días, con vientos suaves por la mañana y rachas más fuertes por la tarde. Estas condiciones prolongan la vulnerabilidad y obligan a mantener la alerta máxima en las zonas afectadas y sus alrededores.
