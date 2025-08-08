Médicos extranjeros en Argentina: cambios en la convalidación de títulos y el orden de mérito.

Luego de detectarse irregularidades en el Examen Único de Residencias 2025 —y que ninguno de los 117 convocados logró validar su nota—, el Ejecutivo decidió limitar la convalidación de títulos médicos extranjeros solo a aquellos emitidos por universidades acreditadas con el estándar internacional WFME. La medida busca preservar el mérito y la calidad del sistema sanitario.
Comunicado del Ministerio de Capital Humano. Crédito: @MinCapHum_Ar.
Contexto y novedades
El 7 de agosto, 117 aspirantes —principalmente médicos graduados en el extranjero— fueron convocados a rendir nuevamente el examen de residencias tras detectarse incongruencias en sus resultados.
La revisión se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y en cumplimiento de la Resolución 2303/2025, que estableció la llamada “regla del 10 %”: si la nueva calificación difiere más de ese porcentaje respecto de la original, se toma la segunda nota para el orden de mérito. Ninguno de los convocados consiguió revalidar su resultado inicial.
El Ministerio de Capital Humano, en coordinación con Salud, anunció que desde ahora solo se aceptarán convalidaciones directas de títulos médicos expedidos por universidades acreditadas con el estándar de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).
Este requisito, vigente en países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, será condición indispensable para poder ejercer o concursar residencias en la Argentina.
Las autoridades calificaron la medida como “un acto de justicia” hacia quienes obtuvieron su título con esfuerzo y cumpliendo altos estándares académicos, evitando que se equiparen con certificaciones que no garantizan la misma calidad formativa.
La nueva política asegura que todos los postulantes a residencias —tanto con títulos nacionales como extranjeros— cumplan exigencias académicas equivalentes. A su vez, el reconocimiento internacional obtenido por la CONEAU en 2024 respalda la validez de los títulos médicos argentinos en el exterior y permite exigir estándares comparables a quienes deseen convalidar sus credenciales en el país.
El Ministerio de Salud publicará en las próximas semanas el nuevo orden de mérito, ajustado según las calificaciones obtenidas en la reválida. También se implementarán protocolos antifraude más estrictos, con controles reforzados de identidad, custodia de exámenes y seguimiento integral de los procesos evaluativos.
El escándalo del examen de residencias precipitó una reforma clave: Argentina endurece la convalidación de títulos médicos extranjeros, fijando estándares globales y reafirmando la centralidad del mérito. El objetivo: elevar la calidad de la formación y proteger la confianza en el sistema de salud.
En adelante, cada médico que ejerza en el país deberá demostrar, sin margen de dudas, que su formación cumple con las mismas exigencias que la de un profesional argentino.
