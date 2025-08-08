Estados Unidos

Preocupa un brote de legionelosis en Nueva York: murieron tres personas y ya hay más de 80 enfermos

La enfermedad se propaga al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, comúnmente presentes en jacuzzis, sistemas de aire acondicionado industriales, fuentes decorativas, sistemas de plomería e incluso en agua potable. “Si ha estado allí y presenta síntomas gripales, fiebre, tos o dificultad para respirar, debe buscar atención médica inmediata”, según las autoridades sanitarias.