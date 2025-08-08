Preocupa un brote de legionelosis en Nueva York: murieron tres personas y ya hay más de 80 enfermos

Un brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado a más de 80 desde finales de julio.
La enfermedad se propaga al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, comúnmente presentes en jacuzzis, sistemas de aire acondicionado industriales, fuentes decorativas, sistemas de plomería e incluso en agua potable. “Si ha estado allí y presenta síntomas gripales, fiebre, tos o dificultad para respirar, debe buscar atención médica inmediata”, según las autoridades sanitarias.
Un brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado a más de 80 desde finales de julio.
Este tipo de neumonía es causada por la bacteria Legionella, que crece en aguas cálidas. Los casos del brote se han detectado en cinco códigos postales de Harlem: 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039, así como en las comunidades aledañas, según las autoridades sanitarias.
Hasta el jueves por la noche, se habían registrado tres muertes, la misma cifra que el día anterior. Sin embargo, el Departamento de Salud de la ciudad informó que ahora hay 81 casos confirmados, frente a los 73 del día anterior.
La comisionada interina de Salud de la Ciudad de Nueva York, Michelle Morse, indicó que el número de casos probablemente seguirá aumentando debido al retraso en la notificación, y que parece que la ciudad sigue en recuperación antes de que la situación se estabilice.
Morse afirmó estar segura de que la ciudad había contenido lo peor de la enfermedad mediante la remediación de 11 torres de refrigeración y centrándose en los cinco códigos postales afectados.
La legionelosis es un tipo de neumonía o infección pulmonar. La bacteria legionela también puede causar una enfermedad más leve llamada fiebre de Pontiac, que se asemeja a los síntomas de la gripe.
La bacteria Legionella se propaga al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, comúnmente presentes en jacuzzis, sistemas de aire acondicionado industriales, fuentes decorativas, sistemas de plomería e incluso en agua potable.
Los brotes suelen ocurrir en sistemas de agua grandes y complejos como hoteles, hospitales y cruceros.
La bacteria también puede sobrevivir y propagarse en el suelo, causando ocasionalmente infecciones cuando se cultiva en el jardín utilizando tierra contaminada.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la legionelosis o la fiebre de Pontiac no se transmiten a otras personas.
Los síntomas de la legionelosis suelen aparecer entre dos y diez días después de la exposición a la bacteria y pueden incluir:
El Departamento de Salud de Nueva Jersey indicó que los síntomas pueden ser similares a los de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias como la gripe. Solo las pruebas solicitadas por un médico pueden confirmar el diagnóstico.
Las personas más susceptibles a la legionelosis son los adultos mayores de 50 años, las personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades crónicas, y los fumadores.
Es menos frecuente que las personas sanas expuestas a la legionelosis desarrollen la legionelosis.
Se utilizan antibióticos para tratar la enfermedad del legionario, aunque suele requerir hospitalización.
Cualquier vecino o turista que sospeche haber estado expuesta a Legionella o presente síntomas de Legionella o neumonía debe contactar inmediatamente a un médico. Es importante mencionar cualquier exposición a Legionella, uso de jacuzzis, viajes recientes o hospitalizaciones en las últimas dos semanas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.