Mediación de la Casa Blanca

Fin de la guerra: Donald Trump habló de "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos dijo que un eventual acuerdo entre estos paìses en guerra podría incluir concesiones que "beneficien a ambos", aunque reconoció que se trata de negociaciones "complicadas".También confirmó que se encontrará con Vladímir Putin para dialogar sobre una tregua en el conflicto. ¿Qué pretende conseguir cada uno en la cumbre prevista para los próximos días?