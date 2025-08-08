#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cumbre histórica

¿Cuándo se reunirían Vladimir Putin y Donald Trump por Ucrania?

Tras un acercamiento aparentemente exitoso, se daría una reunión directa entre los líderes. Este viernes vence el plazo de Estados Unidos a Rusia para poner fin a la guerra.

El 28 de junio de 2019 en Osaka, Japón, última vez que se vieron las caras. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
 11:28
Por: 

La incertidumbre reina la discusión entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania, un ida y vuelta que tomó mayor velocidad desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Mirá tambiénPutin recibió al enviado de Trump, con el viernes como fecha límite

Este miércoles se concretó de forma exitosa la cumbre en la que Vladimir Putin, presidente de Rusia, recibió a Steve Witkoff, enviado especial de Washington para Medio Oriente y Rusia. Una de las primeras conclusiones es que habría reunión directa entre ambos líderes.

Lo cierto es que a casi 48 horas de la conversación en Moscú, aún no se sabe cuál será la fecha en la que se vean las caras Trump y Putin. La primera estimación habla de la próxima semana.

Yuri Ushakov, asesor presidencial de Putin, el lugar de las conversaciones ya está prácticamente definido y el Kremlin lo dará a conocer “más adelante”. Agregó además que poseen "muchos amigos dispuestos a ayudar", contemplando la posibilidad de usar como punto de encuentro alguna nación de Medio Oriente o Asia Central. Putin incluso planteó una posible sede: Emiratos Árabes Unidos.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin are seen during the G20 leaders summit in Buenos Aires, Argentina November 30, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoPutin y Trump durante el G20 de Argentina en 2018. Crédito: REUTERS/Marcos Brindicci

Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump está dispuesto a llevar adelante la reunión: "El presidente Trump desea reunirse con el presidente Putin y el presidente Zelenski porque desea que esta brutal guerra termine. La Casa Blanca está trabajando en los detalles de estas posibles reuniones y se proporcionarán más detalles en el momento oportuno".

Mirá tambiénTrump planea reunirse con Putin la próxima semana

El propio presidente estadounidense insinuó que Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, debía ser parte del encuentro y manifestó: "Querrían reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener las matanzas".

Sobre esta posibilidad, Ushakov "dejó esta opción sin ningún comentario" y que para concretarlo se deberían dar "ciertas condiciones".

¿Y las sanciones?

Según el propio Donald Trump, este mismo viernes vence el plazo otorgado a Rusia para que “encuentre la paz”. De lo contrario, se aplicaría un importante porcentaje de aranceles extras a sus operaciones. Metodología clásica de su actual gestión.

La incógnita recae en qué pasará con los días intermedios a la reunión. Los antecedentes reflejan que podría darse una nueva extensión del plazo, con situaciones similares a las aplicadas con China.

"Dependerá de él. Veremos qué tiene que decir. Dependerá de él. Muy decepcionado", respondió Trump este jueves sobre la posibilidad de suprimir la sanción a Rusia.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands as they attend a joint press conference at the White House in Washington, D.C., U.S., February 13, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoTrump había recibido a Narendra Modi, primer ministro de India, en febrero de este año. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

Lo cierto es que el país más poblado del planeta y un actor clave contra China, India, recibió precisamente esta semana una cruda sanción de 50% de aranceles precisamente por sostener lazos comerciales en el plano militar con Rusia.

